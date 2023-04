La lluvia devuelve los vertidos al río Orxas y los vecinos apuntan al mal funcionamiento del bombeo

Volvió la lluvia y con ella los vertidos al río Orxas. Los vecinos de Aldán vuelven a señalar al mal funcionamiento del bombeo y muestran su malestar por el hecho de que un problema tan grave y tantas veces denunciado no se hubiese podido solucionar hasta el momento. Se culpa a la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, y se responsabiliza al gobierno municipal, que es consciente del problema y que no puso nada de su mano para solucionarlo. Aseguran que pensó que al conectar a la red de fecales las tuberías de la Casa del Mar de Aldán se solucionaría el problema definitivamente, pero el tiempo le quita razón al gobierno y a la concesionaria. El portavoz del PP, José Enriue Sotelo, asegura que esta situación no se puede repetir, al mismo tiempo que denuncia olores tóxicos en la esquina de la plaza de abastos.

La contaminación del río Orxas es tan preocupante que fue capaz de unir a los vecinos y también a los pescadores de la zona para constituir una asociación que se denomina Plataforma Augas Limpias Ría de Aldán. Precisamente, en la primera reunión de trabajo de esta plataforma promovida desde el colegio de O Hío y la cofradía de Aldán, se acordó trabajar para reducir la contaminación del mar ocasionada por la deficiente gestión de las aguas fecales. “La plataforma actuará también en las aldeas orientadas hacia la zona de la Ría de Vigo (Liméns, Nerga, Viñó y Donón) ya que se busca que todo el entorno de las parroquias de O Hío y Aldán llegue a ser un modelo de gestión ecológica y sostenible. Vivir en la naturaleza, con la naturaleza, no destruyéndola de forma egoísta en el logro de una falsa calidad de vida y un falso progreso” Aguas Limpias será un agente que impulse que todos los partidos políticos de Cangas incorporen en sus agendas la mejora del estado de las aguas que bañan O Hío y Aldán, así como de la aguas continentales. Se pretende ejercer de apoyo a todas las fuerzas políticas que aborden estas temáticas, aportando, según el caso, su opinión al respecto. La plataforma denunciará ante la opinión pública y los organismos competentes la mala praxis de particulares e instituciones que se empeñen en continuar contaminando a toda costa o adoptando medias contrarias a los fines que defiende, en perjuicio de los demás conciudadanos y del medio ambiente. Una de las primeras actividades es la de convocar a todas las fuerzas políticas que concurren a las elecciones del mes de mayo para que explique su punto de vista sobre la contaminación de la ría de Aldán. En principio, la Plataforma Aguas Limpias se reunirá todos los jueves, a las 20.00 horas, en la Escola Vella de O Hío e invita a que se sigan sumando personas a este movimiento ya que es mucho el trabajo que hay que hacer. Estos vecinos de O Hío y Aldán pone en evidencia la labor de gobierno local en esta materia, duramente criticada ya en los vertidos que se produjeron en verano.