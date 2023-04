La Autovía do Morrazo registró en la noche del viernes un aparatoso accidente de circulación, a la altura del kilómetro 3 en sentido a Rande, en Domaio. Ocurrió en torno a las once de la noche y el vehículo acabó volcado en la carretera con las cuatro ruedas hacia arriba. Afortunadamente, y según informa la Guardia Civil de Tráfico, que permaneció en el lugar regulando la circulación, el conductor resultó herido leve. No han trascendido las causas del vuelco.