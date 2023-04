Fomentar o ocio ligado ao idioma galego e poñer en valor o traballo das empresas morracenses e galegas do sector, pero sen desdeñar unha vertente educativa. Eses son os principais obxectivos de Ghallufadas, as xornadas sobre xogos de mesa e de rol organizadas polo Concello de Bueu que se desenvolven esta fin de semana na Praza Massó. O evento arrincou onte cun éxito notable de público, que ocupou de xeito case permanente as mesas instaladas na carpa para participar nas diferentes actividades programadas, principalmente nos torneos de Rabbitz and Robots, Magic, Warhammer Kill Team ou Vacaloura, entre otros.

“A sensación que nos queda é que se houbese máis mesas, máis se encherían”, apuntan desde a organización. Ademais de xogadores, o evento citou tamén a moitos curiosos, cumprindo ese obxectivo adicional de que fose un espazo de intercambio xeracional. A eso contribuiu unha das apostas fortes das xornadas, cun carácter eminentemente local: o xogo de rol baseado no libro “Travesía por tres momentos da historia de Bueu”. Os promotores prepararon tres aventuras ambientadas no Bueu Romano, no Bueu medieval co mosteiro de Ermelo en primeiro plano e no Bueu de finais do século XIX, cunha preparación previa que chamou a atención de todos os presentes, con mapas antigos onde se recollían curiosidades toponímicas como Zela (pola actual Cela) ou Boeu.

Para hoxe un dos polos de atracción será o Espazo Indie, no que, a partir das 11 horas, pequenas editoriais e particulares poderán presentar os seus xogos ó público presente. Non faltarán torneos de Magic: Pioneer, Spanta, xogos de mesa, Magic: Outbreaker ou o “Ti non es de aquí?”, además de charlas con Lorena Gestido (13 horas) e Eladino Cabanelas (20 horas).