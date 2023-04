El pleno aprueba el reconocimiento de deuda de 363.900 euros pese a los reparos de Intervención

La corporación de Bueu aprobó ayer el reconocimiento extrajudicial de deuda de 363.900 euros en un pleno extraordinario de apenas 20 minutos, una aprobación que contó únicamente con los votos a favor del bipartito mientras que el PSOE se abstuvo y el PP votó en contra. La formación popular argumentó su postura en base al informe de Intervención, que ponía reparos con efectos suspensivos, y en el que se advierte del posible fraccionamiento de contratos y de adjudicaciones sin licitación previa que superan los límites de un contrato menor.

El informe del interventor enumera varios casos, casi todos relativos a diferentes servicios de limpieza, en los que existe “continuidad en la prestación del servicio e identidad evidente entre el objeto de todas las contrataciones [...] que supone un importe global que incumple ampliamente el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) al evitar mediante contrataciones sucesivas a diferentes terceros los umbrales establecidos para el contrato menor de servicios, constituyendo un evidente fraccionamiento de contrato”. El técnico municipal recalca que esta situación supone un “incumplimiento” de los procedimientos de adjudicación y por tanto suponen “una vulneración de los principios de igualdad, no discriminación y transparencia de la contratación pública”. Una situación que hace extensible a otros apartados, como el mantenimiento de los cementerios o los contratos de la piscina municipal.

El reparo suspensivo del interventor fue levantado por el vicealcalde y concejal de Facenda, Julio Villanueva. El encargado de defender la propuesta fue el alcalde, Félix Juncal, y defendió que “hacemos un esfuerzo por reducir el volumen de deuda que nos queda pendiente a final de año”. En la parte positiva destacó que en el último ejercicio se consiguió prácticamente regularizar la situación con Sogama y a finales de 2022 solo restaban por abonar la factura del último trimestre del año, que entró en el Concello en el presente año 2023.

Una parte importante de las facturas pendiente de pago están relacionadas con servicios de limpieza, algo que Juncal vinculó con la falta de personal y con los problemas de contratación. Una situación que se espera resolver definitivamente con el proceso de estabilización laboral, en el que figuran hasta 17 vacantes: 12 plazas de operarios de limpieza y 5 plazas de limpieza viaria. ”Con ese proceso esperamos suplir las carencias actuales”, apuntaba Juncal. Precisamente hace unos días acabó el periodo para inscribirse en la oferta de estabilización laboral, con más de 400 candidatos y más de la mitad de ellos, hasta 221, aspirarán a esas plazas de limpieza.

Unas explicaciones que no convencieron a la oposición, especialmente al PP, que decidió votar en contra del reconocimiento extrajudicial de deuda. La portavoz municipal popular, Elena Estévez, esgrimió el informe de Intervención para advertir de la existencia de “gastos recurrentes y fraccionamientos de contratos que son peligrosos”.

En su intervención, Estévez se mostró comprensiva con algunos de los gastos y recordó su propia experiencia al frente del gobierno local. Pero al mismo tiempo, le reprochó a Juncal, que en aquel momento era líder de la oposición, sus críticas por no cumplir con los procedimientos establecidos. “Parece que desde entonces se le perdieron los apuntes”, le reprochó, al tiempo que afirmó que después de 16 de gobierno local “al alcalde le sobra experiencia y veteranía, pero no se refleja”. La portavoz del PP concluyó afeando al gobierno local que todavía no haya presentado una propuesta de presupuestos para este año y que se mantengan prorrogados los de 2022.

El contrato de la biblioteca, para el último pleno ordinario

Finalmente ayer no se incluyó por vía de urgencia la propuesta para adjudicar el contrato para la reforma de la Biblioteca Torrente Ballester. Este asunto se dejará para la sesión ordinaria del mes de mayo, que será la última del actual mandato municipal.

En principio está previsto que el martes 2 de mayo, en horario de mañana, se celebre el pleno extraordinario para el sorteo de las mesas electorales y ese mismo día, por la tarde, será la sesión ordinaria, en la que se incluirá la adjudicación de los trabajos de la biblioteca. La propuesta será contratar a la empresa Construcciones Castro Figueiro, que presentó la mejor oferta y que rebaja en más de 120.000 euros el tipo de licitación.

Después aún habría que celebrar una sesión plenaria más, pero de mero trámite: la corporación saliente debe dejar aprobadas las actas de esos últimos plenos antes de su disolución.