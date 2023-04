Cangas prorroga el contrato del balizamiento de sus playas

Cuando está a punto de producirse una prórroga, la del contrato de Axuda No Fogar en Cangas, ayer pudimos saber que se produjo ya otra, la relacionada con el balizamiento de las playas de Cangas. Es la junta de gobierno la que adjudica la obra a la empresa Servi Sub Bueu S.L. La empresa tenía un contrato de dos años con el concello de Cangas, susceptible de dos pórrogas de carácter anual.

Se trata de la misma empresa que denunció ante los tribunales de justicia al Concello de Cangas porque le había retenido la garantía depositada por el contrato de socorrismo. La prórroga del contrato supone directamente que las condiciones del mismo, en lo que se refiere a precio no se alteren, de ahí que a pesar de las malas relaciones y de la disputa entre las partes en los tribunales de justicia se haya optado como esta solución como la más adecuada.

Además, hay que tener en cuenta que la empresa Servi Sub, en lo que se refiere al balizamiento de playas nunca puso problemas, de hecho el año pasado, al mismo tiempo que rescindía el contrato de socorrismo y salvamento con el Concello de Cangas balizaba sus playas. Servi Sub Bueu había decidido rescindir el contrato de socorrismo porque aseguraba que era deficitario. No sentó bien la decisión de la empresa en el gobierno municipal, de ahí que decidiera quedarse con la garantía depositada. Ahora, estamos ante una situación nueva, a la que habrá que estar atentos.