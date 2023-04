La empresa del SAF quiere irse y el Concello responde con una prórroga

La empresa que gestiona el Servicio de Axuda No Fogar (SAF) en Cangas quiere irse. La Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social, (FEPAS) a las que se le adjudicó el contrato en junio de 2021 presentó un escrito en el Concello de Cangas en el que señala que “como bien conoce la Administración se ha producido una subida del IPC en un 6,5%, el más alto en 29 años, para el año 2022 y de un 5,7% para el año 2023, lo que ha hecho que aumenten los costes salariales del convenio de Galicia y por consiguiente de manera proporcional los costes del servicio. Que dada la situación actual del contrato, afectada directamente por las circunstancias descritas, se hace necesario comunicar la voluntad de no prorrogar el contrato, debiéndose entender finalizado el día 30 de junio de 2023, a efectos de que la administración pueda tramitar con tiempo el nuevo expediente de contratación del servicio de ayuda a domicilio.”

Pero el Concello de Cangas, concretamente el gobierno local, está dispuesto a acogerse a la posibilidad de prorrogar un año más el contrato para impedirle que se vaya. La prórroga cuenta con el informe jurídico favorable de la secretaria de la corporación municipal.

La propuesta de la alcaldesa Victoria Portas hace mención a que en la cláusula segunda del contrato entre las partes se señala que “la duración del contrato es de dos años con posibilidad de ser prorrogado por otra anualidad. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de cuadro de características que rige el contrato la ejecución del servicio por el adjudicatario, se inicia el día 1 del mes siguiente a aquel que se formalice el contrato, por lo que la fecha de inicio de julio de 2021, quedando obligadas las partes a afirmar la debida acta de inicio de prestación del servicio”. La prórroga no supone un cambio de las condiciones.

También desde el Concello se hace mención a que el Servicio de Axuda No Fogar no puede dejar de prestarse por el carácter necesario e ineludible de atender a las necesidades básicas y diarias de las personas dependientes. Por ese mismo motivo debe ser prestado por personal cualificado y capacitado que al día de hoy no existe en la plantilla municipal ni el Concello tiene la posibilidad de incorporar en estos momentos. De manera que el Concello carece de los medios materiales que garanticen la correcta prestación del servicio. Por lo que se concluye que la prestación del servicio requiere de la puesta a disposición de medios materiales y personal cualificado de los que carece el Concello de Cangas, por lo que solo puede garantizar su prestación a través de una empresa solvente.