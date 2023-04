La portavoz del BNG de Cangas, Mercedes Giráldez, que no asistió el martes a la junta de portavoces, asegura que la formación política que representa no considera que se deba llevar la modificación puntual de A Rúa a pleno. El gobierno tiene interés en llevarla para conseguir terrenos gratis para la construcción del nuevo equipamiento sanitario de Cangas y para que Amgecabe pueda desarrollar allí una zona comercial, en un espacio total de 40.000 cuadrados.

Mercedes Giráldez considera que no es el momento adecuado para hacerlo, tan cerca de las elecciones municipales del 28 de mayo, que pueden dar lugar a una nueva composición del pleno. Entiende que estos asuntos se deben de tratar con rigor y debe hacerlo el próximo gobierno. Una opinión que coincide también con la del Partido Popular y con la de Avante! Así que será imposible que la propuesta que presente Amgecabe a través del gobierno tenga éxito en el pleno de este mes. Afirma que el grupo municipal del BNG y la organización local valoró negativamente este asunto y la intencionalidad de tratarlo en sesión plenaria a escasos días de unas nuevas elecciones. Señala que es un asunto que tienes consecuencias tanto urbanísticas como ambientales. “Queremos y necesitamos un equipamiento sanitario sí, pero no así”, apunta la portavoz nacionalista Mercedes Giráldez, de la que partió en su día la idea de que el Concello de Cangas reservara una partida de 300.000 euros para la compra de los terrenos en la misma zona de A Rúa, un plan que no pudo llevarse a cabo y sobre el que pesaba la gran losa de la expropiación forzosa, que no cuenta con buena fama.

Mercedes Giráldez manifestó que su ausencia de las junta de portavoces obedece exclusivamente a una cuestión de incompatibilidad con su horario laboral. Pero también es cierto que el BNG está volcado en otras acciones, ya que considera que el mandato está terminado.