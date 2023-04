"Apena ver las rencillas en Pink Floyd, juntos dejaron una obra maravillosa y eterna"

La posibilidad de ver hoy en día en directo a Pink Floyd es poco menos que una quimera. A falta de una improbable reconciliación entre Roger Waters y David Gilmour, una de las pocas posibilidades es aprovechar la presencia de bandas tributo como Im-Pulse, que esta semana ofrecerán dos conciertos en Galicia: hoy viernes a las 21.30 horas en el Auditorio de Cangas [con entradas a partir de 18 euros] y mañana en la sala Capitol en Santiago. Un espectáculo de dos horas y media con ocho músicos sobre el escenario. La formación está compuesta por Toni Caballero como voz, guitarra y lapsteel; Víctor Ortigosa, a la guitarra y coros; Juan Ángel García, bajo y coros; Javier Flores, al piano y teclados; Alberto García a la batería; las coristas Ivi Cruz y Olga Díaz; y Demian Arroyo al saxo.

-¿Cuál es el origen de esta banda tributo a Pink Floyd?

-La banda nació como una idea de Javier Flores (teclista) dada su pasión por la música de Pink Floyd. Inicialmente se formó con otros componentes como un proyecto sin grandes pretensiones, más por amistad que profesional. Pero la apuesta por dar un paso más allá motivó que sus miembros fuesen cambiando hasta derivar en la formación actual.

-En el caso de los conciertos de Pink Floyd el montaje escénico y visual tenía una gran importancia. ¿Cómo será el montaje y experiencia que ofrecerán en sus conciertos en Cangas y Santiago?

-Evidentemente, una puesta en escena como la del grupo original conllevaría unos gastos de producción imposibles de asumir ahora mismo. No obstante, intentamos ofrecer siempre el mejor espectáculo dentro de las posibilidades técnicas que nos permita cada recinto, incluyendo la proyección de videos en una pantalla al fondo del escenario. Tuvimos la suerte de contar con un gran despliegue técnico para el concierto de presentación, donde no faltó iluminación de todo tipo, fuego frio, láser, etc. pero en otras salas más humildes hemos tenido que adaptarnos a las posibilidades que nos ofrecían. De cualquier forma, te puedo asegurar que siempre damos un buen espectáculo y en concreto, en estos dos conciertos que daremos en Galicia, podemos contar con una pantalla para la proyección de vídeos.

-El nombre de la banda remite al disco en directo “Pulse” (1995), que en su edición original incluía aquella luz roja en el costado. ¿Es una alusión a que el repertorio del concierto estará basado en ese álbum?

-En un principio se pensó así, de hecho el nombre de la banda tiene bastante que ver [risas]. Luego vimos la necesidad de incluir otros temas que consideramos imprescindibles y que no aparecen en ese directo, de modo que decidimos hacer algunos cambios en el repertorio. Hay temas de álbumes como “The Wall” o “Animals” que no podíamos dejar fuera así que los cambiamos por algunos que nos parecieron menos relevantes. Al fin y al cabo todos los temas de Pink Floyd tienen cabida en un tributo a Pink Floyd.

-El segundo disco de aquel álbum incluía todos los temas de “Dark side of the moon”, de cuya publicación se acaban de cumplir 50 años. ¿Va a tener un peso importante ese disco en sus conciertos?

-Totalmente. Como bien dices, este año se cumplen 50 años de la publicación de uno de los mejores discos que se han hecho nunca en la historia del rock y como no, lo tocamos entero a excepción de “On the run”, que es uno de los que hemos visto la necesidad de no tocar para poder incluir otros.

-Ese disco incluye grandes clásicos que podrían estar escritos hoy mismo, como “Money” o “Time”. ¿Cómo valoran la influencia y la trascendencia de “Dark side of the moon” 50 años después?

-Parece increíble como unas canciones grabadas hace 50 años pueden sonar tan actuales hoy día y pienso que el secreto está en las letras, cuya temática está tan presente hoy como hace 50 años. El ciclo de la vida, las cosas que mueven al individuo, el dinero, el tiempo… La vida se puede ir en un suspiro y eso lo refleja Roger Waters de una manera magistral en sus letras. La parte musical es tan armónica y absorbente que, junto con esas maravillosas letras, hace de este disco una joya imprescindible. Creemos que esa es la clave para que, incluso personas que no conocían la música de Pink Floyd, abandonen nuestros conciertos con la sensación de que han descubierto algo nuevo.

-¿Cómo se plantean la interpretación de los temas que incluyen en sus conciertos: es una réplica exacta y fiel de las grabaciones originales o hay lugar para cambios o novedades dentro del respeto?

-Sin duda, se puede notar algo la personalidad de cada músico a la hora de expresarse con su instrumento, pero hemos intentado recrear los temas lo más fielmente posible respetando los originales. Eso sí, hemos cogido arreglos según nos han gustado más o menos de algunos directos o discos de estudio, siempre manteniéndonos fieles a sus composiciones, pero cada sonido y cada detalle está meticulosamente estudiado.

-En los últimos años han proliferado las bandas tributo a numerosos grupos, en parte debido a la imposibilidad de volver a ver en directo a muchos de ellos. Un auge que también genera debate acerca de este movimiento. ¿Qué cree que aportan al público este tipo de proyectos musicales?

-Sí que es un tema algo polémico. Vemos cada vez más bandas tributo y creo, como bien dices, que brindan la oportunidad de volver a escuchar en directo los temas de algún grupo que te gusta y ya no existe. No veo nada malo en ello, todo lo contrario, pero también he llegado a ver detractores que rozan incluso la falta de respeto en algunas publicaciones en redes sociales, instando a que los músicos hagamos temas originales y no copiemos. Todos los músicos hemos empezado tocando canciones ya escritas por otros, transcribir es el aprendizaje natural. No todo el mundo puede ser compositor, requiere ideas e inspiración que a lo mejor no te surgen o lo que se te ocurre es lo que te gusta a ti y no tiene nada que ver con la tendencia actual, con lo cual, no vas a entrar en la industria musical. Tocar canciones de otros no tiene nada de malo, algunas requieren bastante destreza y estudio. Incluso si vas acompañando a algún artista en auge, estás tocando sus temas, los cuales no has compuesto. Al final es lo mismo. Las orquestas de clásico interpretan obras que se escribieron hace 200 años y los jazzeros siguen tocando estándares que pueden tener 50 años o más y nadie se preocupa por eso. Respeto, vive y deja vivir.

-Si los seguidores de Pink Floyd teníamos alguna esperanza de una nueva reunión de los miembros aún vivos de la banda parece que se han desvanecido con el cruce de declaraciones de las últimas semanas entre Roger Waters y David Gilmour. Como músicos y seguidores de la banda, ¿qué sensación les produce este enfrentamiento?

-En cierta manera nos produce un poco de tristeza. Si imaginamos la ilusión y las ganas que pondrían hace años, cuando empezaron y la de satisfacciones que esto les habrá dado, apena ver como se distancian cada vez más con enfrentamientos y rencillas cuando, juntos, dejaron una obra maravillosa y eterna. Esto reafirma nuestra idea de que es necesaria la existencia de bandas tributo que homenajeen y mantengan vivo este legado.

-Por cierto, ¿han tenido la oportunidad de escuchar la edición del “Dark side…” de Rogers Waters o de acudir a sus recientes conciertos en Madrid o Barcelona?

-He tenido la oportunidad de ver a Roger Waters en directo en su gira de “The Wall Live” en 2010 en Madrid y años más tarde “Us+Them” en 2018 en Londres. Es una emoción indescriptible ver en directo a tus ídolos. La reedición del “Dark Side of the Moon” es una reinterpretación de su propio autor en base a su idea original. Sin embargo, yo me quedo con la grabación de 1973.