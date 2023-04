El gobierno cangués llevará a pleno el plan de Amgecabe para a Rúa con el apoyo del PSOE

El gobierno local de Cangas sostenido por tres concejales de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), quiere sacar adelante el proyecto que plantea la sociedad Amgecabe para una modificación puntual en la zona de A Rúa, que permita obtener terrenos gratuitos para el Centro Integral de Salud (CIS). En este afán cuenta con el apoyo enérgico del grupo socialista. La intención es firme. El asunto se trató en la junta de portavoces, donde se llevan las propuestas que se van a incluir dentro del orden del día del pleno. Este caudal optimista de ACE y PSOE es sequía en el PP y en Avante!. Así que en la junta de portavoces hubo confrontación dialéctica dura, se alzó la voz por parte de unos y de otros y no se llegó a un acuerdo, a pesar de la insistencia del representante del gobierno local, Mariano Abalo, que en esta ocasión había puesto todo de su parte para sacar el nuevo proyecto de Amgecabe, cuando la primera vez lo había rechazado. Cierto que cambiaron las condiciones planteadas por Amgecabe. Y parecía que se había llegado al consenso, que todos estaban de acuerdo con las nuevas condiciones que establecía el plan de Amgecabe para A Rúa. Pero el hecho de que la firma quiera un acuerdo plenario que garantice que la modificación puntual se llevará a cabo gobierne quien gobierne Cangas tras próximas elecciones hecho atrás a PP y a Avante!. El grupo municipal del PP sí acepta el nuevo planteamiento técnico hecho por la mencionada sociedad mercantil, pero considera que no es el momento de llevarlo a pleno, a un mes de las elecciones municipales, cuando todo puede cambiar. Además, insiste en que el acuerdo plenario no supone garantía de nada y hace referencia a lo que pasó con la carretera de circunvalación, para la que existe un acuerdo unánime de toda la corporación de antes de 2015. Ese año entró Avante! a formar parte de pleno municipal y del gobierno y mostró en varias ocasiones su disconformidad con lo acordado, consideraba que Cangas había cambiado y que había que darle una vuelta al trazado. Así que considera que lo mejor es esperar a que sea el nuevo gobierno local que salga de las elecciones municipales del día 28 quien decida. El PSOE considera que no hay que esperar, que urge tener los terrenos del CIS cuanto antes para cederlos al Sergas y que empiece a construir el nuevo equipamiento sanitario de Cangas. Hay que destacar que los socialistas apostaron desde un principio por esta fórmula para obtener terrenos para el Sergas, antes del plan de expropiación de los terrenos por los que optó el gobierno local. Por cierto, considera que la opinión de Avante! no es transcendente porque anunció que no se presentaría a las elecciones.

¿Y qué opina Avante? Pues más o menos lo mismo que el PP, que no es el momento de que una corporación que está en su recta final apruebe algo tan trascendente para el municipio. Su opinión sobre el proyecto técnico es escasa. En su día fue contrario al primer proyecto de Amgecabe y apoyó la expropiación forzosa y aquel acuerdo para realizar una modificación de crédito para reservar 300.000 euros para la compra de los terrenos en A Rúa. ¿Y el BNG?. Pues no está ni se le espera. Hace tiempo que no acude nadie de esta formación política a las reuniones entorno a esta modificación puntual y tampoco asisten a las juntas de portavoces. El BNG está acabando este mandato bajo mínimos en el Concello de Cangas, aunque con actos de precampaña a lo largo y ancho del municipio. La sociedad plantea una edificabilidad de 12.000 metros cuadrados de uso comercial Los nuevos datos del plan de Amgecabe, que no se reflejarán en un proyecto ahora, sino en un escrito dirigido a la alcaldía que presentará como propuesta para la aprobación del pleno, establecen una edificabilidad de 12.000 metros cuadrados para uso comercial en A Rúa. Es decir, una edificabilidad de 0,6 para una superficie de 20.000 metros cuadrados. Todo dentro de un ámbito de actuación en A Rúa, que alcanza los 41.000 metros cuadrados, donde se dejan 11.000 para equipamiento sanitario asistencial de titularidad pública, con 1.150 metros cuadrados de zona verde y 8.850 de infraestructuras de comunicación. Los mencionados 12.000 metros cuadrados para uso comercial se distribuyen en cuatro plantas. El nuevo proyecto tiene acceso por la fachada principal que da al enlace del corredor. La sociedad mercantil Amgecabe habla de oportunidad. La de impulsar una actuación urbanística con el apoyo del concello de Cangas para promover la citada modificación puntual, siempre en base a las observancia de cuestiones de interés público. El cuando a la localización de la actuación en el lugar de A Rúa, al sureste del término municipal de Cangas, viene determinada por el emplazamiento estratégico de los terrenos colindantes situados al borde de la carreta PO-554 en un punto central entre el corredor de O Morrazo y la PO-554. Su posición geográfica, junto con la superficie de suelo vacante de edificación existente en esta zona le proporcionan unas características idóneas para llevar a cabo el programa de necesidades que se derivan de la propuesta de modificación puntual, según Amgecabe.