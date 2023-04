La banda tributo a Pink Floyd Im-Pulse ofrecerá mañana un concierto en el Auditorio Xosé Manuel Pazos de Cangas, un espectáculo que está basado en el famoso doble disco en directo “Pulse”, publicado en 1995. La banda está integrada por un total de ocho músicos, que presentan un repertorio basado “en el mayor respeto, rigor y profesionalidad” sobre el legado musical de la banda británica. El concierto será a las 21.30 horas y las entradas están a la venta a través de la web ataquilla.com, a partir de 18 euros.

La actuación forma parte de una mini-gira por Galicia, que incluirá otro concierto en la sala Capitol de Santiago. El objetivo de la banda es compartir el legado musical de Pink Floyd y darlo a conocer entre las nuevas generaciones a través de un espectáculo que combina música y efectos visuales.

En este año 2023 se cumple el quincuagésimo aniversario de la publicación del disco “Dark Side of the Moon”, una de las obras cumbre de Pink Floyd y de la historia del rock. Sus cuyas canciones tendrán un peso importante en el concierto de mañana en el Auditorio Xosé Manuel Pazos d’e Cangas, junto a temas de álbumes como “Wish You Were Here”, “Animals” o el mítico “The Wall”.