Voluntarios “miúdos” de Reibón en A Torre

Unos 40 niños de 6º de Primaria del colegio CEIP de Reibón en Moaña se desplazaron ayer hasta el yacimiento de A Torre de Meira para realizar una actividad, dentro de los programas de Voluntariado Miúdo y de Polos Creativos, de la Xunta, en colaboración con la Comunidad de Montes de Meira, que sirvió para limpiar de residuos el entorno de la torre medieval, visitar las excavaciones y entregar también unas trampas caseras de velutina que realizaron en el centro docente.

Los alumnos se desplazaron en autobús, acompañados por tres docentes, pero el regreso, después de toda la mañana en el monte, lo realizaron a pie hasta el colegio. Las buenas condiciones meteorológicas acompañaron unas clases didácticas en pleno monte.

Los escolares retiraron restos de botellas del botellón que se realiza en este entorno y contra el que luchan los comuneros, ya que el acceso al entorno de la torre no es difícil en coche.

Ayer no fue un día de muchos residuos en este sentido, aunque sí que recogieron plásticos, botellas y colillas y los representantes de la Comunidad de Montes les enseñaron un vertido ilegal de colchones y sofás, que ellos no tocaron, pero cuya mirada llegó para sensibilizar sobre lo que no se debe de realizar en el monte.

Dentro del programa de Polos Creativos, a través del cual se facilita material innovador a los centros, el colegio recibió una impresora 3D y en colaboración con un apicultor asturiano fabricaron trampas de velutinas con botellas de plástico y dos piezas realizadas con la impresora. Ayer fueron entregadas una veintena de estas trampas a los comuneros para ayudar en la lucha contra la velutina, que acaba con las abejas, los colmenares de miel y pueden provocar la muerte de las personas con sus picaduras.

Como tercera actividad en el monte, los alumnos visitaron las excavaciones de la Torre, en donde trabajaban cuatro arqueólogos. Una de las profesionales les explicó en lo que estaban trabajando ahora para descubrir el posible patio de armas de la construcción medieval y los hallazgos de las otras fases anteriores de la puesta en valor, con la esperanza de poder encontrar más materiales.

Desde la dirección del centro aseguran que los alumnos tienen pendiente otra actividad en colaboración con los comuneros de Meira para retirar brote de eucalipto en la zona del monte que ardió el pasado mes de agosto.