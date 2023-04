La Sareb tiene en O Morrazo 24 viviendas y los edificios de A Palma y A Regueira como referencia

La Sareb o el denominado banco malo tiene en O Morrazo 24 viviendas: 17, Cangas; 5, Moaña y 2, Bueu. Es un parque de inmuebles no muy elevado, si tenemos en cuenta que la crisis de 2008 se llevó por delante prácticamente a todas las empresas constructoras de Cangas y dejó numerosas viviendas unifamiliares inacabadas. La Sareb se hizo con dos inmuebles de referencia en Cangas, sobre todo el edificio de A Palma, como subrayaba ayer el concejal de Urbanismo Mariano Abalo, pero también está otro edificio de pisos que dio mucho que hablar en su momento, el de A Regueira. Son los principales nichos de vivienda que tiene la Sareb en O Morrazo, pero no va a ser fácil que el Concello de Cangas, a través de la nueva Ley de Vivienda que se tramita en el Congreso de los Diputados, se haga con estos inmuebles. De hecho, lo intento el año pasado. El gobierno local solicitó formalmente a la Sareb que pusiera a disposición del Concello de Cangas las viviendas que tuviese en Cangas. La intención era reformarlas con fondos europeos y así aliviar el mercado de alquiler para jóvenes. De hecho, el problema de la vivienda en O Morrazo, sobre todo en Cangas, es acuciante. Apenas se construye vivienda nueva y la que se levanta está adquirida en plano, en su mayoría, por personas foráneas con la intención de dedicarla a segunda residencia. Por otra parte, en el casco vello de Cangas el fenómeno de la vivienda turística se acrecienta. Se reforman pequeñas viviendas para destinarlas a tal fin. Las viviendas que tiene la Sareb en el edificio de A Palma hace un año que en el juzgado de Cangas se había iniciado el procedimiento para salir a subasta, pero todavía no se cerró.

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, mantuvo el año pasado una reunión con la subdelegada del Gobierno de Pontevedra, Maica Larriba, de donde la regidora y el gobierno local no salieron demasiados satisfechos. Comentaba ayer Mariano Abalo que aunque las viviendas aparezcan dentro de la Sareb, el precio sigue siendo alto: el 50% del valor estimado. Además, el plan del Gobierno que consensuó con sus socios de la investidura, Esquerda Republicana y Bildu, va a depender de las comunidades autónomas y, sobre todo, de los Concellos. Y ahora mismo, como mantenía ayer el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, los concellos, al menos Cangas, no tienen capacidad económica para hacerse con las propiedades del Sareb y destinarlas después a viviendas sociales. No obstante, Abalo se mantiene cauto. Espera a examinar toda la ley para saber sí se deja alguna posibilidad a los ayuntamientos. Está quejoso el primer teniente de alcalde de Cangas con el Gobierno. Asegura que últimamente los municipios son los últimos en enterarse de todo y los que más complicado lo tienen para acceder a las subvenciones. Así que si los ayuntamientos no tienen capacidad para adquirir las viviendas que están en el Sareb, la nueva ley que se prepara no va a servir para demasiado, al menos en concellos de esta categoría. El gobierno local de Cangas tenía un plan para convertir las casas de los profesores en Nazaret en viviendas sociales. Se trata del Bloque 3, que consta de 4 viviendas, dos en la planta baja y dos en el primer piso, con acceso común por las escaleras. Este proyecto estaba pendiente de buscar financiación a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). En la provincia de Pontevedra hay 440 viviendas dentro de la Sareb, 285 anejos y 296 obras en curso, además de 293 suelos y 200 usos terciarios. En Galicia, las cifras son de 1.830 unidades de vivienda, 1.678 unidades de anejos, 1.241 obras en curso, 1.252 suelos y 511 terciarios. Podemos-Cangas se congratula por el acuerdo Podemos-Cangas celebraba ayer el acuerdo para la nueva Ley de la Vivienda. La candidata a la alcaldía de Cangas por la formación violeta, Carmen Berzosa, aseguraba que “después de tantos años con la política de vivienda, del PP y de la especulación, desde Podemos lo que hicimos fue limitar los plazos de alquiler y poner los pisos de la Sareb para alquiler social”. El Gobierno aseguró que pondría a la venta 50.000 viviendas del Sareb para dedicarlas a alquiler social. “El problema de la insuficiencia de oferta de viviendas en alquiler de permanencia y la estacionalidad estival en Cangas hace que sea muy difícil encontrar vivienda y mucho más a un precio asequible. Por lo menos, estas viviendas son de inicio de una vivida mejor para 17 familias de Cangas”, asegura Carmen Berzosa, que recuerda que Alberto Núñez Feijóo insiste en la misma receta de siempre, construir mas. “Parece que no aprendieron de la burbuja inmobiliaria que arruinó esta país. Los de siempre haciendo lo de siempre”, señala.