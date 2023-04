El concejal de PP Pío Millán sale al paso de la réplica del primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo, por el caso Promalar. Afirma que los cangués saben muy bien que en estos últimos años el pueblo de Cangas se encuentra en una situación total de abandono por parte del Concello y, lo que es más grave, gastando más que nunca. Manifiesta que los vecinos se preguntan que se hizo con los millones de euros que se gastaron en los últimos años, ya que no existe nada significativo a destacar. “Como vamos a admitir lecciones del ínclito Abalo en materia de economía cuando llegó batir el récord de que más del 75% del gasto total que realizó el concello estaba informada de forma irregular por no adaptarse a las leyes que rigen en la economía del concello. Como tiene la osadía de hablar del ciclo del agua cuando tuvo la osadía de jugar a dos bandas de forma descarada. También llegó a acusar a los trabajadores y las trabajadoras municipales de la caducidad de los expedientes de rescisión del contrato, manifestando que boicoteaban el proceso. Pero la realidad es que Abalo se va a convertir en el mayor benefactor de la empresa concesionaria del servicio de agua. Su forma de gestionar el problema provoca que caigan sentencias, que ya van por un millón de euros de indemnización y se van a tener que pagar con dinero de todos los cangueses. Mariano Abalo ya no engaña a nadie. Lleva 40 años enredando con los problemas del pueblo de Cangas y en eso se basa su rentabilidad política.