“Recuperación e posta en valor do patrimonio” é o título da charla coloquio organizada polo Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Cangas que se celebra mañá, xoves, ás oito da tarde na sala de exposicións do Auditorio Municipal Pazos Varela. Participan a candidata á alcaldía, Araceli Gestido Rodríguez, e o deputado no Parlamento de Galicia Luis Bará Torres. Ao acto están convidados colectivos sociais e cidadáns a título particular, e previamente a representación do BNG percorrerá espazos do Casco Vello, de alto valor patrimonial.

Por outra banda, a formación nacionalista está a distribuír un boletín de presentación da súa alcaldable nas eleccións municipais do 28 de maio. A elección de Araceli Gestido “é froito dunha profunda reflexión na procura da persoa que mellor pode liderar as arelas de cambio que desexamos en Cangas”, sinalan nesta publicación, e abondan no “pleno convencemento de que Araceli será a alcaldesa que traerá aire fresco ao Concello para saír da parálise que arrastra nos últimos catro anos e devolverlle o dinamismo e protagonismo que merece”.