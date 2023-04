Canción e webserie para o uso do galego

O Concello de Vilagarcía acolleu onte a presentación do programa de actividades de Alingua para o primeiro semestre do ano, baixo o lema “É túa. Pásaa!”. Alingua é unha Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega para promover e dinamizar o emprego do galego que está xestionada a través dos servizos de normalización lingüística de dezanove concellos, entre eles o de Moaña, que estivo representado no acto de onte en Arousa pola alcaldesa e vicepresidenta de Alingua, Leticia Santos; máis o edil de Normalización, Aldán Santamarina.Nesta acto tamén estiveron o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela; y a edil de Cultura e Normalización,Sonia Outón; a concelleira de Cultura de Rois, Victoria Quiroga; e Martiña Pérez, unha das protagonistas da webserie que formará parte da axenda de actividades.

O lema da campaña amósase a través de lonas en edificios municipais e onte desvelouse o tema musical de estilo electro-latino, creado para transmitir esa mensaxe. Trátase dun tema realizado por Fátima Pego, cantante e comunicadora, e Grande Amore, artista do panorama musical actual, que “convida a coidar a lingua pero sobre todo convida a falala, a usala”. Para dar continuidade á campaña repartirase material promocional como vinilos e bandeirolas, para que a veciñanza e os colectivos poidan facer visible o seu apoio a esta campaña e tamén para que aquelas persoas que non falan galego, se animen a dar o paso. Xunto ao vídeo, no mes de maio estrearase nas distintas canles de Alingua a webserie en formato vlog “O gran reto”, na que tres persoas castelanfalantes amosarán a súa experiencia vivindo en galego durante 21 días. A creadora de contido María Rúa será a presentadora deste proxecto, no que cada protagonista fará un capítulo semanal con distintos desafíos e relatará a súa experiencia na transición lingüística. Alingua tamén publicará nas súas redes sociais os próximos meses entrevistas a persoas de diversos ámbitos que achegarán as súas vivencias coa lingua, novos recursos en galego ou sorteos para visitar o fondo mariño, entre outros contidos. Os dezanove concellos galegos que forman parte de Alingua son: A Baña, Ames, A Coruña, Betanzos, Carballo, Cedeira, Ferrol, Moaña, Narón, O Grove, Ponteceso, Pontevedra, Redondela, Ribadeo, Rianxo, Rois, Santiago de Compostela, Teo e Vilagarcía de Arousa; e a Deputación de Pontevedra como membro amigo.