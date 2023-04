Bueu lleva a un pleno extraordinario un reconocimiento de deuda por valor de 363.900 euros

El gobierno local de Bueu ha convocado una sesión plenaria extraordinaria para esta semana con el objeto de aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 363.900 euros. Se trata de facturas correspondientes al año 2022 y que no se abonaron, bien porque no se pudieron tramitar a tiempo o porque se presentaron con fecha posterior al 31 de diciembre de 2022.

El pleno está convocado para este viernes a las 13.00 horas y el expediente consta de tres anexos. El primero incluye un conjunto de facturas por importe de 94.667 euros, que sí se presentaron antes de concluir el ejercicio pasado pero que no se pudieron tramitar para su correspondiente pago.

El segundo de los anexos asciende a casi 81.000 euros y se trata de tres obligaciones de pago con la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama). Las facturas se corresponden con el último trimestre de 2022 y se presentaron a inicios de este año. El Concello de Bueu es el único de los ayuntamientos de la Mancomunidade do Morrazo que abona las facturas a la empresa pública a través del propio ente supramunicipal. “Durante los últimos años conseguimos regularizar la situación. Antes se pagaba prácticamente el total de la anualidad a año vencido y ahora estamos prácticamente al día”, explican desde el ejecutivo local.

El último grupo de facturas es el más numeroso y asciende a algo más de 188.000 euros. Todas hacen referencia a servicios relativos al año 2022, pero entraron en el Concello a partir del 1 de enero de este año, según explican las fuentes municipales. Se trata en muchos casos de obligaciones con proveedores, suministros o el consumo eléctrico.

El reconocimiento extrajudicial de deuda que se llevará al pleno del viernes es el primero de este año y desde el ejecutivo local destacan que durante los últimos ejercicios se ha conseguido reducir de manera considerable el importe de las facturas que quedaban pendientes de crédito a final de año, que habitualmente superaban los 600.000 euros.

En este pleno estaba previsto incluir la propuesta de adjudicación de la obra de reforma de la Biblioteca Torrente Ballester, pero la empresa contratista no pudo aportar la documentación necesaria antes de la convocatoria de la correspondiente comisión informativa. De esta manera este asunto no forma parte del orden del día, aunque no se descarta que se pueda incluir por vía de urgencia. Una urgencia que se puede argumentar en la necesidad de adjudicar cuanto antes la contratación para agilizar plazos y facilitar el inicio de las obras.

La adjudicataria del contrato será Construcciones Castro Figueiro, con una oferta de 986.184 euros que rebaja en más de 120.000 euros el precio de licitación. La financiación correrá a cargo del Plan ReacPon de la Diputación de Pontevedra y del Plan Concellos. Debido al presupuesto de la obra la adjudicación es competencia de pleno y no de la Xunta de Goberno Local.