Amanecer en Terranova.

Aunque pueda parecer que la intensidad de la luz que ofrece el astro rey conlleva calor, nada más lejos de la realidad. En el momento de hacer la fotografía, el marinero que nos la remitió estaba a -4º centígrados. Nada que ver con los 23º de aquí en pleno abril

Victoria Portas va despejando dudas

Pues parece que sí, que Victoria Portas va a encabezar la candidatura de ACEs a la alcaldía de Cangas y que lo hará público esta semana (mucho más tarde no puede porque se sale de plazo). Lo cierto es que decayó mucho el interés en esta lista, que se hace esperar, no sabemos si debido a alguna estrategia previa o simplemente a la dificultad de coger mimbres para el proyecto. Nunca lo sabremos. La única duda que nos queda es si esta candidatura incluirá a personas vinculadas a Avante”. Según comentan desde ACEs, hubo muchos afiliados y simpatizantes que se sorprendieron con la decisión de no presentarse a las elecciones. Claro que fue una decisión asamblearia. A lo mejor solo son ganas de enredar.

No se puede ahogar más a los concellos

A ver. No podemos dejar todo en manos de los Concellos, que ya están en las últimas. Que compre los pisos de la Sareb en Gobierno central. Lo otro solo sería viable en grandes ayuntamientos. Además, si la Sareb se financió con dinero público, pues ya me dirán, que menos que dejar los pisos baratos, baratos, baratos... A lo mejor se nos escapa algo que no sabemos aún de la nueva Le de Vivienda.