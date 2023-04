La obra de los pantalanes en Cangas obliga a las navieras a poner frecuencias solo cada media hora

Las navieras que operan en el transporte marítimo regular de pasajeros entre Cangas y Vigo -Mar de Ons y Rías Gallegas (RG)- anuncian que a partir de hoy y con motivo de las obras de remodelación del pantalán actual y el traslado de los barcos al nuevo embarcadero construido por Portos en otra zona de la dársena, las frecuencias de los viajes pasarán a ser cada media hora. Ya no habrá los llamados “viajes rápidos” de las primeras horas de la mañana, entre las 07:00 y las 10:00 horas, que salían cada 20 minutos, se supone que debido al mayor tiempo que requieren los capitanes para maniobrar la embarcación.

Eso sí, las navieras aseguran que será una medida provisional mientras duren las obras, que consistirán en la prolongación del pantalán existente en 12 metros hacia la ría. Una vez concluidas, se recuperarán los “viajes rápidos”. Respecto a la entrada en servicio del nuevo pantalán, Portos aseguraba ayer que la intención es que fuera hoy, aunque no lo podía confirmar dependiendo de la propia operativa del puerto.

La obra se incluye dentro de un proyecto de mejora integral del muelle de pasajeros de Cangas, que financia Portos con casi 700.000 euros y que contempló también la instalación de un nuevo pantalán para los barcos de temporada a las islas, que será el que ahora, y de forma provisional, utilicen las navieras para el transporte regular de pasajeros. Según la Consellería de Mar, la previsión es que las obras de remodelación del pantalán se prolonguen un mes y que la intención es tener todo el muelle acabado para la temporada de verano.

Uno de los barcos de temporada de Mar de Ons realizaba ayer precisamente pruebas de atraque en el nuevo embarcadero, que se ha reducido con respecto al tamaño inicial debido a las quejas de la Cofradía de Pescadores porque afectaba al banco marisquero. Portos aceptó reducir el tamaño en un encuentro, a pie de muelle, entre la presidenta portuaria, Susana Lenguas; y responsables de la cofradía.

Las nuevas frecuencias provocan cambios, por consiguiente, en el horario de salida de los barcos. Los que partían a las y veinte y menos veinte, saldrán ahora a y media. Hasta las 10.00 horas había hasta ahora barcos que salían de Cangas a Vigo a las 07.00; 07.20; 07.40; 08.00; 08.20; 08.40; 09.00; 09.20 y 09.40. Desde Vigo salían barcos a y veinte y menos veinte desde las 07.20 hasta las 09.40. Ahora sólo habrá barcos a y media y en punto en la franja horaria entre las 07.30 y las 10.00 horas.

Pendientes de las mareas vivas y del movimiento

Uno de los barcos grandes de Mar de Ons que viajan a las Cíes realizó ayer pruebas de atraque en el nuevo pantalán construido en la dársena norte del muelle. El catamarán prácticamente no dejaba espacio para otro barco en la zona interna del pantalán, si bien la estructura permite amarrar también por el exterior. Personas vinculadas al sector del mar no entienden por qué la ampliación se ha realizado tan en el interior de la dársena porque temen que con mareas vivas, no haya calado suficiente para estos barcos de gran tamaño, sobre todo porque el motor remueve mucho el fondo marino. La construcción del nuevo pantalán también ha provocado más movimiento en el interior de la estación marítima, ya que está construida sobre pilotes. Hace unos días, unas personsa que se encontraban en la terraza, en un día de viento, notaron el movimiento.