Comida solidaria contra el cáncer en Bueu

La junta local de Bueu de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) pudo recuperar este fin de semana su comida anual para recaudar fondos para la investigación. Es la primera que se puede celebrar desde la pandemia y acudieron más de 260 personas. Una gran iniciativa que deseamos y muy necesaria.

¡Forza Cangas... y una ristra de ajos!

Lo de sufrir va en el ADN del Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo. Y este año habrá que sufrir hasta el final. El derbi ante el Cisne fue un gatillazo en toda regla, pero en los momentos difíciles es cuando se ve la grandeza de una afición y su unión con el equipo. Y O Gatañal no dejará solo a nuestro equipo porque “En Cangas ninguén se rende”. Eso sí, no estaría de más encargar una ristra de ajos contra la mala suerte y el mal de ojo. Este año no fue una bruja la que vio mal al Frigoríficos... ¡debió ser un auténtico congreso de meigas! Las lesiones están martirizando al Cangas y el último en caer ha sido el joven Manu Pérez. ¡Mucho ánimo al chaval y a volver con más fuerza!

La paternidad de Xosé Leal viene con una cesta de fruta

Se dice que los bebés vienen con un pan debajo del brazo. Pero al papá primerizo Xosé Leal su pequeña Lola no le trajo un pan, sino una cesta de fruta. Bueno, en realidad no fue ella directamente, sino a través de la comida benéfica del cáncer celebrada este fin de semana en Bueu. Había sorteos de regalos entre los asistentes y al concejal bueués le tocó una sabrosa y sana cesta de fruta.