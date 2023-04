Sotelo tranquiliza a Abalo por el pago a Promalar: “Este problema también lo solucionará el PP”

“Que no se preocupe el señor Abalo; este problema, como otros de Cangas, también lo solucionará el PP”. Es la respuesta del candidato de los populares a la alcaldía, José Enrique Sotelo, al concejal de Facenda, Mariano Abalo, que lo responsabiliza de haber ingresado para el Concello en 2004, siendo alcalde, un adelanto de dos millones de euros de la empresa Promalar por un convenio urbanístico que no prosperó, y que ahora habrá que devolver con los intereses acumulados en dos décadas. En consecuencia, Abalo pide a Sotelo que dimita como edil y candidato, o que el Partido Popular lo cese.

A Sotelo le produce “cierta gracia” que el político al que considera “culpable del retroceso y desfeita” de Cangas presuma ahora publicamente de buen gestor, especialmente en materia económica, y de descargar en los demás los problemas que él genera. Olvida Abalo que lleva ya unos cuantos años en el gobierno local “y nada hizo este Diógenes de la política; todo lo que llega a sus manos va a parar al cajón”, denuncia Sotelo, y contrapone los informes jurídicos que avalaban aquellos convenios urbanísticos con los “externos hechos a medida por amigos” de Mariano Abalo con fines interesados.

Los convenios firmados en 2004 fueron “aprobados por amplia mayoría por el Pleno de la Corporación, y no solo por el PP, con todos los informes legales necesarios”, subraya Sotelo. Se advertía, añade, que no entrarían en vigor hasta la aprobación del PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal), lo que no llegó a producirse. “Si tanto le preocupa esta sentencia, que como otras tendrá recorrido, que negocie; pero que negocie en el Concello y no en cafeterías o restaurantes de Cangas y la comarca”. “Gran interés tiene en la existencia de la sentencia, no en recurrirla”, abunda.

El candidato del PP a la alcaldía de Cangas por séptima vez consecutiva tacha a Mariano Abalo de no ser “ejemplo de nada, ni de honestidad ni, mucho menos, de gestión”. Le pone en cara compromisos incumplidos desde el Gobierno municipal, como el de la gestión del ciclo del agua "que iba a municipalizar ya” y que en la práctica habría dejado caducar tres expedientes de forma intencionada. “Ahora llegan las sentencias millonarias, y las que aún están pendientes, y también es culpa de los demás”, reprocha Sotelo. Mientras el gobierno local emplea el dinero “en otras cosas”, los bombeos “vierten al mar” y se acumulan problemas sin resolver.

“El señor Abalo es sinónimo de problemas; donde hay uno, él genera diez porque es su forma natural de hacer política”, sentencia José Enrique Sotelo y recomienda al edil de Facenda y Urbanismo de Cangas –que reclama su dimisión como concejal y también como candidato del Partido Popular en las elecciones municipales del 28 de mayo por su responsabilidad en el caso Promalar– “que se tranquilice, porque este problema lo solucionará, como otros, el PP”.

Exige al Estado aclarar y dialogar sobre la eólica marina

José Enrique Sotelo firma una moción plenaria, para su debate en la sesión ordinaria de abril, en la que exige que el Concello de Cangas inste al Gobierno de España a justificar técnicamente las zonas de alto potencial para el desarrollo de la eólica marina incluidas en los POEM (Planes de Ordenación del Espacio Marítimo) de las cinco demarcaciones españolas. También demanda “respuestas” del Estado “a las opiniones del sector marítimo pesquero”, y que se reúna con los agentes implicados en pos del consenso. Recuerda Sotelo que el Pleno de Cangas, con el apoyo de la cofradía de pescadores San Xosé, ya manifestó recientemente su rechazo a los POEM, y en particular al del espacio noratlántico, en el que se incluyen las aguas que bañan el litoral de Galicia. Lejos de reflexionar sobre estas discrepancias desde municipios afectados por dichas medidas, el Gobierno de España aprueba los planes por decreto sin buscar acuerdos previos con las comunidades autónomas y el tejido productivo, lamenta. “En el texto aprobado no se recogen las sensibilidades necesarias para garantizar un desarrollo de la eólica marina con la actividad pesquera”, subrayan desde el PP de Cangas, que instan en la moción plenaria a dar pasos en esa dirección.