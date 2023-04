El centro de salud de Domaio que sufre goteras, candidato a los Premios de Arquitectura

El centro de salud de Domaio, cuyo mantenimiento corresponde al Concello de Moaña y sus obras estructurales al Sergas, lleva 22 años siendo un quebradero de cabeza para ambas instituciones, debido a las filtraciones de agua desde la cubierta que obligaron hace una década a extender una impermeabilización y que ahora requiere una reforma total del tejado con las dos administraciones dirimiendo quién debe pagarla.

Sin embargo, y pese a todos estos problemas, el inmueble ubicado al lado del muelle de bateeiros de Domaio acaba de ser seleccionado por el Colexio de Arquitectos de Galicia como una de las 11 propuestas que pasan a la fase nacional de los Premios de Arquitectura, que se organiza en alianza entre el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y la compañía especializada en fabricación de superficies de terrazo y cuarzo para arquitectura de diseño, Compac.

El ambulatorio de la parroquia de Domaio es la única propuesta gallega que pasa a la siguiente fase para pelear por el Premio a la Permanencia en la categoría de Edificación. Se construyó en el año 2001 y su diseño corresponde a Jesús Irisarri Castro y Guadalupe Piñera Manso.

Desde el Colexio de Arquitectos argumentan la selección en que el centro de salud de Domaio representa “la decisión de crear un lugar para todos, de aglutinar intereses de distintas administraciones concurrentes en el sitio para conseguir una dotación de salud que empezara por ofrecer al ciudadano un espacio que disfrutar y aportara los valores del medio, tanto ambientales como culturales”.

Los diseñadores consideran que este edificio es “lo que hoy llamamos una arquitectura de los cuidados y contribuir a un espacio público sensible al lugar. Desde otros ámbitos, hoy, hablarían de una arquitectura sensible desde la neuroarquitectura a la biofilia, como ayudas al bienestar de los propios usuarios”. Aseguran que al ser un pueblo marinero apostaron por un área de espera “impregnada de la vida del mar, que pone en valor la continuidad de la vida, de usuarios activos o no, y de nuevas generaciones en los muelles que continúan una tradición económica y cultural”.