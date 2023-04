La hora del bocadillo, el único respiro en muchos trabajos

El duro trabajo de obrero de la construcción solo encuentra consuelo en la hora del bocadillo, que en la imagen están disfrutando estos operarios en Cangas. Encontraron además un tiempo perfecto. Sin lluvia y todavía sin el bochornoso calor que sufrirán los albañiles durante los próximos meses.

La larga trayectoria de Vicente Verdeal como remero

Ayer, en el desafío entre los remeros de la SD Tirán y el barco de transporte de ría, el portavoz del PP moañés, Vicente Verdeal, recordó algunas de las mejores historias de sus años como remero. Desde éxitos incontestables como los podios en los campeonatos de España hasta graciosas anécdotas como el día que se perdió de la expedición en Miranda del Ebro. La verdad es que consiguió arrancar unas buenas sonrisas a los presentes además de la nostalgia por un deporte que antes era “muy distinto al de ahora”.

Peregrinaje a Meiro este fin de semana, que el millo corvo es escaso

Hay muy pocas oportunidades de disfrutar del pan de millo corvo, así que los amantes de la gastronomía no pueden perderse este fin de semana la degustación de Meiro. No digan que no les avisamos, después cuando quieran degustar esta delicia bien en pan, bien con huevos fritos, o bien en empanada, echarán de menos la oportunidad de este fin de semana. Además, hasta el verano no se celebran el resto de fiestas gastronómicas de la comarca, así que tenemos una espera de unos meses.