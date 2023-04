A Asociación Memoria Histórica 28 de Agosto, de Cangas, coa colaboración do Concello, celebrou onte pola tarde un “acto de confraternidade republicana”, con ofrenda floral, música e palabra fronte ao Memorial da Liberdade, na Praza do Concello. A continuación, ás 20.00 horas no salón de plenos, estaba programada a charla coloquio “Pontevedra nos campos de concentración nazis”, a cargo de María Torres Celada e presentada por Teresa Rodríguez.

Os actos arredor da proclamación da República inclúen unha visita guiada gratuita, “Cangas na República”, que se desenvolve hoxe previa inscrición. Está organizada pola asociación A Illa dos Ratos e colaboran A Cepa e Memoria Histórica 28 de Agosto.