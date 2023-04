“Bueu necesita un cambio radical e un consistorio que sexa a casa de todos”

Isabel Quintás Juncal será a número 2 da lista do PSOE de Bueu. Ten 51 anos, naceu en Vigo pero reside en Bueu, de onde é natural a súa familia materna. Formouse na Escola de Relacións Laborais da Universidade de Vigo, como técnica de Cociña e Gastronomía no CEIFP Manuel Antonio e nun curso superior de Relacións Laborais da Universidade de Santiago. Forma parte da plantilla laboral fixa da Xunta de Galicia no Centro de Educación Especial Saladino Cortizo, en Vigo, desde o ano 2017 e secretaria de Administración autonómica en Pontevedra dentro da Federación de Servizos Públicos do sindicato UGT.

–Dende a súa mocidade está vencellada ao movemento sindical e feminista. Que lle animou agora a dar o paso de entrar na política municipal?

–Na vida dunha persoa con vocación sindicalista e feminista xorden novos retos e necesidades para axudar a resolver os problemas cotiáns das veciñas e veciños do lugar ou concello dunha mesma, e creo que ese momento chegou.

–Que valorou da proposta de Camilo Macenlle para integrarse na lista do PSOE de Bueu?

–Camilo Macenlle é un excelente candidato; o seu proxecto emana unha ilusión e melloras para Bueu que son urxentes e necesarias con carácter inmediato. A proposta de Camilo encandeoume dende o primeiro minuto, ten un gran proxecto para este pobo do que quero ser partícipe e o PSOE é o meu partido.

–Que significa para vostede concorrer nesa lista como número 2?

–Supón unha enorme responsabilidade e compromiso, ademais dun gran orgullo, xa que teño unha vinculación con Bueu dende sempre: miña familia materna é orixinaria da Graña e elixín vivir neste marabilloso pobo.

–Que espera poder achegar á política municipal e a un hipotético goberno local dende a súa experiencia persoal e profesional?

–A miña experiencia no ámbito sindical e, porque non dicilo, tamén a miña implicación co PSOE, permítenme achegar os coñecementos para defender e resolver, todas e cada unha das reclamacións, necesidades e melloras das veciñas e veciños, tanto do rural como das zonas urbanas do Concello de Bueu.

–Cales son as expectativas coas que se presenta o PSOE a estas eleccións en Bueu, onde parte cunha importante renovación?

–Como número 2 da lista do PSOE de Bueu non podo, nin podemos aspirar a nada que non sexa gañar estas eleccións municipais e gobernar no Concello para todas e todos os veciños e veciñas, vótennos ou non. Creo que temos un equipo innovador e gañador que é o que Bueu necesita para poder avanzar.

–Cales deberían ser as prioridades do próximo goberno local para o mandato 2023-2027?

–Á vista de todo o sucedido ao longo de todos estes mandatos de goberno de Félix Juncal, entendemos que o Concello necesita un cambio radical. Por exemplo, nas políticas de atención ás persoas maiores, mocidade, mantemento de colexios, limpeza viaria, xardíns, infraestruturas…, así como as relacións ou atención diaria ás veciñas e veciños de Bueu. Entendemos que o Consistorio debe ser a casa de todas e todos ao revés do que sucede nestes momentos, que as súas paredes distancian a resolución dos problemas diarios da veciñanza. Así mesmo, entendemos que debe mellorarse as relacións institucionais con outras administracións e deixar de illarse.

–Ao novo goberno local tocaralle desenvolver a RPT aprobada hai un ano despois de moitas negociacións cos sindicatos. En caso de chegar ao goberno local tocaralle pasar de sindicalista a formar parte ao lado “empresarial” ou da “patronal”. Está preparada para ese cambio de rol?

–Non teño a menor dúbida. Considero que debido á miña experiencia sindical e negociadora creo que me será fácil entender a posición de ambas as partes, pois os intereses dos traballadores públicos son ou deben ser similares aos dos seus representantes políticos, é dicir o ben común e a defensa dos servizos públicos que debe ser básico para un alcalde ou concelleira.