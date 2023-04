Cangas do Morrazo. Años 60 del siglo pasado, para situarnos de alguna manera. Algunos de los que hoy evocamos habrán muerto, como el propio “don Armindo”. Y así vale esta reunión para recordarles. Ha pasado mucho tiempo… esa es la verdad.

Los alumnos de “Don Armindo”. ¡Ahí es nada…!. Eran aquellos, unos tiempos donde “la fábrica de conservas más grande de Europa” hacía sonar de lunes a sábados su sirena para la salida y entrada al trabajo de cientos y cientos de obreros y obreras.

Era otro Cangas, donde el periódico se compraba cada día en el “Kiosko Alondras”, hecho en maderas pintadas a listas rojas y blancas. Era otro Cangas, donde el pan se amasaba a mano, en la panadería de Ángel Villar. O en la de “Morros” que -además- hacía “pan bombón” para la merienda de los niños. Era otro Cangas, y nosotros, algunos de los niños de 9, de 10 años… íbamos a la “escuela de don Armindo”.

Armindo Rodríguez Franco, maestro de escuela. No era de Cangas. Estaba destinado en Cangas. Y vivía en el municipio de Cangas, en la zona de Ximeu, en lo que ahora llaman “Avenida de A Coruña”, en el primer piso de una vieja casa en piedra.

Y de allí, cada mañana, “don Armindo” salía, envuelto poco menos que en una auténtica ropa de aguas, casco bien encajado y subido en su moto “Lambretta”. Lloviese o hiciese sol radiante, así se transportaba desde Darbo hasta Darbo, porque su casa estaba en Ximeu (que es Darbo) y su escuela estaba en Balea (que también es lugar de la parroquia de Santa María de Darbo). Y para ir de un sitio a otro, tenía que atravesar la parroquia de Santiago de Cangas.

“Don Armindo” lo hacía en moto, a velocidad uniforme y reducida, porque aquella “carretera nueva” (que así llamaban a la actual Avenida de Vigo) y luego la “carretera de Aldán” (que así llamaban a la actual Avenida de Bueu) eran un desastre, con tanto agujero y bache mal reparado.

Varios alumnos de la escuela de “Don Armindo”, como el que escribió estas líneas, hacían casi el mismo recorrido que el maestro de escuela. Pero lo hacían en bicicleta generalmente, salvo en los días de lluvia. No era fácil para el alumnado llegar a la que para no pocos era lejana escuela, situada a dos pasos del también legendario restaurante “Casa Simón” y el almacén de materiales de construcción de Luis Hernández Álvarez, entonces casi “extrarradio” de Cangas.

Aquella legendaria escuela de “Don Armindo” tenía alumnos de diversas partes del municipio cangués. Y tenía fama de que aquellos escolares salían de allí muy bien formados. Era “Don Armindo” un maestro competente, esa es la verdad. Serio, riguroso, su presencia imponía. Y hacía de la disciplina y el respeto, norma permanente.

Cumplir con lo que estaba estipulado era la primera premisa a observar por el alumnado. Salirse del carril… por decirlo de alguna manera, tenía un precio : — “Fulanito de tal, a cobrar”… Textualmente decía así el maestro. Y “fulanito de tal” comparecía ante “Don Armindo”, extendía el brazo, abría la mano… y “cobraba”, ¡vaya si “cobraba”!… El maestro atizaba en la mano abierta del alumno, con una varita flexible, una especie de latigazo que momentáneamente hacía ver las estrellas al “infractor”…

“Fulanito de tal” no había hecho los deberes, o estaba alborotando en clase, o en el recreo le había sacudido la badana a otro compañero de clase… generalmente, aquello se saldaba con un “¡Fulanito de tal, a cobrar…!”. Y a continuación, lo antes descrito.

Fuera de este aspecto lamentable, propio de no pocas escuelas de la época, debería quedar de “Don Armindo” el recuerdo de un maestro que verdaderamente formaba, enseñaba, preparaba a conciencia a sus alumnos. Y sostenía una relación fluída con los padres. Gustaba de informar a los padres periódicamente sobre la evolución de sus hijos.

Capacidad para formar

Como maestro, como docente, tenía gran facilidad para explicar las materias que acercaba al alumnado. Y ha de reconocérsele, como a otros maestros de aquellos tiempos, su especial capacidad para formar al mismo tiempo en diferentes áreas tan dispares como números, matemàticas, letras, geografía, historia… Era un maestro “todo en uno”. No había un maestro para cada materia. Todas las materias las impartía “Don Armindo”.

Y no formaba mal a sus alumnos, no. Recuerdo que a Vigo, al exámen de ingreso al Bachillerato fuimos más de media docena de aquella escuela de “Don Armindo” y no solo todos aprobamos, sino que además lo hicimos con notas de notables y sobresalientes, en tiempos en los que aquel examen oficial y final “por libre” -en el Instituto Santa Irene del famoso Rufo Pérez González- hacía escabechinas y no era una bicoca.

A “Don Armindo”, pues, hay que reconocerle, también, su calidad como maestro; que en Cangas se le consideraba de lo mejorcito de entonces. Era un maestro abnegado, que no regateaba horas, ni esfuerzos. Y bien formado. Porque muchas veces se llevaba a casa algún libro nuevo o apuntes a multicopista que por correo alguien le enviaba. Decía : “un maestro tiene que estudiar también, tiene que seguir formándose siempre”.

La denominación

Aquella escuela de “Don Armindo”, en realidad, se denominaba “Escuela de Orientación Marítimo-Terrestre de Balea-Cangas”. Y esto era así, porque además de formar y enseñar a niños creciditos, “Don Armindo” simultáneamente- formaba a señores ya entrados en años que querían presentarse a exámenes para contramaestres, jefes de máquinas, patrones de pesca y de costa… Gentes que querían hacerse con un empleo en la Mar que fuese más allá de ser simples marineros. Y allí estaban, en un lateral de aquella escuela, donde todo eran pupitres para los menores, salvo unas mesas grandes que estaban en un lateral y donde esta gente mayor tenía sus posiciones.

-Vamos a ver, fulano, no puedes aprenderte eso de memoria, sin más, sin pensar cómo, por qué, donde… si un día tienes un problema con el barco, en el mar, has de partir del conocimiento y no de la “chapatoria” para salir de la situación adversa…

“Don Armindo” preparaba a estos señores mayores para los exámenes oficiales luego, en la Náutico-Pesquera más próxima. Y no debía de hacerlo mal, cuando era tan solicitado como profesor en aquellas materias… “Los marinos” -como les llamábamos nosotros, los chavales- tenían unos horarios coincidentes solo en parte con los de la grey infantil. Pero eran horas suficientes para que nosotros pusiésemos la oreja, mientras permanecíamos en silencio haciendo parte de los ejercicios y deberes señalados por “Don Armindo”.

Estas escuelas que compartían alumnado de corta edad con proyección al Bachillerato, junto a señores de barba que aspiraban a navegar… estas escuelas “de Orientación Marítima”, también llamadas “de Orientación Marítimo Pesquera” tuvieron su origen a principios del siglo XX en España, en las llamadas “Escuelas Nacionales de Pósitos Marítimas”, pasándose con el tiempo a la denominación que tenía la de Balea y compartiéndose en ellas, por un lado la formación de infantes cara luego al Bachillerato; por otro lado la formación de personas entradas en años que deseaban formarse cara a adquirir responsabilidades en el mundo del trabajo en el Mar.

La escuela de Don Armindo, para nosotros, los chavales, tenía un grave defecto : su patio de recreo era pequeño, no tenía posibilidad alguna de allí poder jugar al fútbol, por ejemplo… Era -además- un terreno inclinado, con un peñasco que sobresalía notablemente. Aquel inoportuno peñasco, al menos servía para que los más mayores de la clase, se encargasen de preparar, apoyándolo allí, un barreño, en donde se echaba polvo lácteo de procedencia Estados Unidos de América; luego se le echaba agua, se removía largo rato para deshacer los grumos… Finalmente, todos los chavales, en fila, cada uno con su vaso traído de casa y que se alojaba permanente en la escuela, íbamos recibiendo aquella “leche en polvo” ya transformada en líquida… Era media mañana y servía para tranquilizar el estómago hasta que llegase el mediodía y la hora de irse a casa a comer.

Si no fuese por la ceremonia diaria de la “leche en polvo”, los recreos matinales serían muy aburridos, porque en aquel espacio pequeño y enjaulados por el cierre metálico, más parecíamos presos dando allí vueltas que otra cosa.

Los recreos

El recurso único para el juego en el suelo aquel del “recreo”, eran los trompos, y las bolitas o “canicas”, que en principio eran como de arcilla consistente, hasta que fueron luego introduciéndose las de cristal y con diversos tamaños. Las de cristal acababan por romper o rajar a las “arcillosas” y el que se cargaba con su bola “especial” de cristal -disparándola- una de las otras arcillosas… solía ser considerado como una especie de héroe del recreo.

Eran los años 60… de aquella Cangas del barco de vapor para ir a Vigo; aquellos barcos “Ciudad de Vigo”, “Morrazo”, “Alegría”… -barcos alimentados a fuel- cuyas carbonillas expulsadas por la chimenea, si ibas en cubierta, acababan por dejarte la camisa perdida.

Eran los años 60… de aquella Cangas en que parte de los que iban los domingos a la misa de 10 en la Ex-Colegiata, se salían cuando comenzaba la homilía de Don Andrés Salgueiro, para volver a la misa solamente cuando aquel cura-párroco se bajaba del púlpito… había dado media hora de predicación nada menos y aquella misa dominical siempre era… ¡de una hora!.

Por eso, cada vez tenía más clientela la misa que en aquel entonces -era además novedad- ofrecían en el “Colegio de las Monjas”. En la moderna capilla de la calle Enseñanza, un sacerdote de Cuntis afincado en Cangas, don Ramiro Touriño Caeiro, sentaba cátedra : sus misas nunca pasaban de la media hora, su homilia era de solo 5, 6 minutos y… nunca se le ocurrió abroncar a los feligreses. Y además tocaba el piano y el órgano admirablemente.

Las ballenas

Eran los años 60… era otro Cangas. Entonces, en verano sobre todo, de vez en cuando, había una peste inaguantable procedente de Balea, de O Salgueirón para ser más exactos, de una factoría en donde se “desguazaban” las ballenas que los barcos de Massó capturaban en la fachada atlántica de Galicia.

Eran los años 60… era otro Cangas. El Alondras jugaba en Tercera División, en aquel “campo Massó”, por donde pasaban los “tiburones” de entonces : el Rácing de Ferrol, el Compostela, el Lugo… Eran los tiempos de Machicha, Caeiro, Lago Paganini… a los que sucederían luego los Pazolo, Sangabriel y otros. Eran los domingos en que cientos de personas hacían el camino a pie, al lado del mar, desde diversos lugares de Cangas hasta O Salgueirón. Pero no iban a trabajar ese día a la conservera Massó, o a sus industrias auxiliares… iban a ver al Alondras, que jugaba en el campo propiedad -también- de los Massó, del que un día, luego, expulsaron al club más representativo de O Morrazo.

Eran los años 60… érase una vez una escuela. Y un maestro. Don Armindo Rodríguez Franco. Tantos años después, más de seis décadas, cuatro alumnos de aquella “escuela de Don Armindo” : José María Vilas, Nené Refojos, Alfonso Calvar y Andrés Jesús Rodríguez, han tenido la feliz idea de ir reuniendo y localizando -durante meses- a quienes fueron alumnos de “Don Armindo” y llegar así al cónclave de este mes de abril de 2023.

A estos cuatro amigos que tuvieron tan feliz idea, solo cabe decirles lo que los hermanos portugueses dirían en este caso : Bem hajam!.

Evocar el tiempo pasado, no olvidar la historia, ni los caminos recorridos, es algo que todos deberíamos de tener presente. Esta reunión viene a tener ese sentido, sencillamente porque nunca es tarde cuando la intención es buena. Y, además, en este caso que nos ocupa, estamos hablando de “los alumnos de Don Armindo” : ¡ahí es nada…!.

Que Dios otorgue a todos salud y largos años de Vida.

(*) Exalumno de la Escuela de Balea