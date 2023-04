Los precios disparados y la falta de suministros hunden a la mitad la compra de coches nuevos

“El mercado de los automóviles está cambiando totalmente. Se formó una tormenta perfecta al juntarse problemas con el transporte, subida de precios y falta de materiales como los microchips que en conjunto han desplomado las ventas”. Así hablan los responsables de varios concesionarios de venta de coches en O Morrazo y las estadísticas les dan la razón. Y es que la compra de coches nuevos por parte de los vecinos de la comarca se desplomó en más de un 50% desde la pandemia. Algunos establecimientos constatan “hasta un 80% menos de ventas en los últimos años”. La tendencia es todavía más alarmante para el sector si se considera la evolución del mercado en los últimos 20 años.

En el pasado ejercicio 2022 los morracenses matricularon un total de 513 turismos. Se trata de 478 menos que en 2019, antes de la crisis sanitaria y de la crisis de componentes agravada por la invasión de Rusia sobre Ucrania. Las 991 nuevas matriculaciones de antes de la pandemia también habían supuesto un fuerte descenso con respecto a los datos de 2003. Y es que hace dos décadas los morracenses compraron hasta 1.518 nuevos coches en un solo año, lo que suponen 1.015 más que en el último ejercicio.

“Tras lo peor de la pandemia las ventas se recuperaron un poco, pero cayeron de nuevo de golpe con la inflación. La mayor parte de la gente solo se puede permitir adquirir coches de segunda mano, que también dispararon su precio”, apuntan desde los concesionarios. Reconocen que un utilitario de precio asequible “que antes valía unos 14.000 euros, ahora cuesta hasta 20.000 euros. Por eso los clientes prefieren coches de segunda mano. Pese a todo, los turismos seminuevos ya tienen el mismo precio que tenían los de estreno hace tres años”, explican alarmados desde el sector.

A los altos precios añaden el retraso por la crisis de suministros. “La gente que compra un coche lo necesita al momento, y los pedidos nuevos se retrasan hasta 6 o 7 meses. Los de segunda mano, sin embargo, ya están matriculados y todo es mucho más ágil”.

El sector del automóvil, clave en la industria gallega, explica que la falta de semiconductores les afecta más que a la fabricación de productos informáticos como ordenadores o teléfonos móviles, porque los fabricantes de chips priorizan estos mercados, pues la gente cambia más rápido de ordenador y de teléfono que de coche, y eso agrava la escasez de materiales para nuestro sector”.

Alegan también, que la escasez de transportistas atasca los muelles de coches y retrasa todos los pedidos. “Ya no sabemos si todos estos problemas son una casualidad o si hay gente aprovechándose de la subida de precios y perjudicando a todo el sector”, lamentan.

Por municipios el año pasado los vecinos de Bueu adquirieron 120 coches, antes de la pandemia compraron 254 turismos en un año y hace dos décadas se adquirían más de 370 vehículos particulares al año.

Los cangueses, por su parte, habían adquirido 646 nuevos coches en el año 2003. En 2019 esta cifra ya se había desplomado hasta los 409 turismos y el año pasado, tras la crisis de precios y suministros, apenas matricularon 233 coches nuevos.

En Moaña la tendencia es idéntica, con solo 160 nuevos vehículos comprados el año pasado, lo que supone un descenso muy fuerte con respecto a los 328 de antes de la pandemia y los 509 al año que se adquirían hace dos décadas.

Más reparaciones

En el taller Automoción Ramal Os Galos, en el polígono de Bueu, confirman la escalada de precios de coches de segunda mano y su responsable, Moisés Simes, explica que “las reparaciones crecieron un 200%, porque la gente alarga mucho la vida de sus vehículos al no poder permitirse comprar uno nuevo, aunque sea usado”.

“El coche eléctrico es un capricho para ricos”

El mercado de los coches eléctricos podría ser el salvador del sector de los concesionarios, toda vez que ciudades de toda España tienen previsto establecer las llamadas áreas de bajas emisiones, como Vigo, que contempla cuatro zonas en las que, en la práctica, no podrán entrar con su coche aquellos ciudadanos que no se puedan permitir un vehículo nuevo. Sin embargo, y pese a que desde los concesionarios reconocen “el temor de los clientes a esas restricciones al paso”, ahora mismo apenas se venden coches eléctricos. “De momento no deja de ser humo. Los precios que tienen los convierten en un capricho para gente con dinero. Los que compran un coche eléctrico suelen tenerlo como segundo turismo, porque incluso los modelos más básicos pueden costar hasta 40.000 euros”, reconocen algunos vendedores de coches en la zona. Añaden que se puede ahorrar en combustible con los vehículos eléctricos “pero con su precio inicial el ahorro es a largo plazo”.