Día Mundial del Teatro.

El Auditorio “Xosé Manuel Pazos Varela” acogió ayer una lectura dramatizada de la obra “Despois das ondas”a cargo de la Escuela de Teatro de Cangas. Este acto se inscribe dentro de los que la Revista Galega de Teatro, entre otras organizaciones, preparó para conmemorar la fecha.

¡Qué salga el sol por Antequera!

España está preocupada por la falta de lluvia y se habla ya de sequía prolongada. Nosotros, aquí, en Galicia, seguimos en esta tierra de Mordor, con lluvias que cayeron de forma torrencial este invierno, que nos dieron una tregua en esta Semana Santa, y que regresaron de forma suave, pero cansina. Hay quien piensa que debemos ponernos nosotros también en alerta. Ya dicen que en Galicia ya llueve poco, que esto no es lo que era, que cómo cantaba Pablo Guerrero, tiene que llover a cántaros. No quieren que cambie Mordor. Para ellos la lluvia nunca es suficiente. Y los hombres del tiempo, cuando hablan de que estamos con temperaturas de verano aumentan la confusión. No distinguen Galicia del centro del país ni de la calurosa Andalucía, ni tampoco de la amable brisa mediterránea. Aquí, en O Morrazo, queremos que salga el sol por Antequera, ¡qué caray!.

Carteles electorales puestos donde no se debe

Ya se ven carteles de candidat@s por Cangas pegados donde no deberían estar, abundando en el feísmo que ya reina de manera impertinente. Son carteles de precampaña, dicen; pero el daño es el mismo. Lo recomendable es que los que piensan en mandar tomen ejemplo.