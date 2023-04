La Asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharaui ha convocado una reunión en Moaña con familias acogedoras o que quieran acoger a niños de los campos de refugiados saharauis este verano, dentro del programa “Vacaciones en paz” . Será en el centro cultural de Fontecan, a las 19:30 horas, y en la reunión estará la presidenta de la asociación, Maite Isla, tal y como señala la vecina de Moaña y acogedora de niños desde hace años, Rosa García, que colabora en la organización.

Este año, la asociación quiere traer un mínimo de 300 niños por lo que necesita 150 familias más. El verano pasado llegaron 184 niños en unas “Vacaciones en paz” que se retomaban tras los dos años de la pandemia, y con muchos problemas que finalmente se pudieron solventar con los aviones de ida.

El verano pasado estuvieron en O Morrazo 11 niños acogidos en 7 familias, tres de ellas de Moaña, 2 de Cangas, 1 de Bueu y otra de Marín.

Rosa García asegura que el programa del verano pasado resultó muy bien, sólo a una de las niñas en la revisión médica hubo que ponerle gafas, pero todo resultó muy bien, con muy buena adaptación en las familias. Sí que hay familias, dice, que no pueden repetir y acoger y para que los niños no se queden sin poder disfrutar de este programa se buscan a más familias, de ahí la importancia de estas reuniones. En O Morrazo no repiten tres familias.