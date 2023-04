Con las labores de la primavera.

Ya los tractores hace tiempo que se dejan ver con más frecuencia por las carreteras de O Morrazo. Son los trabajos de primavera que hacen que estos vehículos salgan con ese vigor. En algunos lugares, como en Beluso, custodiado por buenos perros.

La decisión de Victoria Portas

Seguimos sin saber si la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, se va a presentar o no por la ACEs, encabezando la lista. Por alguna razón ella y los suyos se están haciendo de rogar. Unos dicen que sí otros que no. Ella, ayer, exclamó ¡no me estreses! El final del plazo de presentación está cerca, muy cerca, a finales de abril. La verdad es que ya va siendo hora de que haga pública su decisión. Claro que, a lo mejor, ya la tomó en la asamblea, pero como ésta nunca sabemos cuando se celebra. ¡Bueno, que lo digan ya de una vez, que aburren!

La confusion que la administración autonómica tiene con los ríos de Cangas

Que la administración autonómica está por confundir los ríos de Cangas y ya no sabemos cuál es el Pontillón, el Orxas o el Bouzós; del Saiñas ya no queda rastro. Así, después, no hay manera de hacer nada. Todo es confusión y conversaciones que rozan lo absurdo. Es en lo que cae la competencia política.

Hay quienes después de reuniones y reuniones, con la alcaldesa de Cangas, cuando remiten el escrito formal lo dirigen a alcalde-presidente.