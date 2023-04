Un descanso para as praias

Esta estampa da praia da Banda do Río, de onte, amosa o descanso que vivirán está semana os areais da comarca, co regreso das choivas e á espera da explosión definitiva da temporada de praias. Moi distinta era a cara que amosaba nos días festivos de Semana Santa. Agora son algúns dos veciños os que disfrutan de relaxantes paseos, sen moitas molestias.

Un diccionario cangués co Dígocho Eu

Máis alá daquelas doblaxes míticas de series e filmes, as dúas grandes sensacións a nivel lingüístico da TVG en toda a súa historia foron o Xabarín Club e, actualmente, o Dígocho Eu. O xenial programa conducido por Esther Estévez visitou estes días o IES Monte Carrasco, e non desaproveitou a ocasión para poñer en valor o peculiar modo de falar de Cangas, nunha sorte de minidiccionario no que colaborou activamente o alumnado do centro. Alí se colaron palabras e expresións tan propias como ghalorchos, farruvello, pildurica, caghar patatillas ou darlle coxo. E dúas das miñas preferidas, os invasores e non me da a virada.

Os cangueses xa precisaban de peixe fresco

A praza de abastos de Cangas tivo onte unha grande afluencia de clientes. Coincidiu co mercado ambulante dos martes pero, ademais, os veciños da comarca levaban cinco días sen poder acudir ás prazas a mercar peixe do día, debido á sucesión de xornadas festivas en Semana Santa. Quedou demostrado, unha vez máis, que o peixe recén chegado da ría é vital para a alimentación dos cidadáns morracenses.