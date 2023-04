A Asociación Memoria Histórica 28 de Agosto, de Cangas, coa colaboración do Concello, organiza varias actividades para celebrar o Día da República. O venres, día 14, ás sete e media da tarde haberá un “acto de confraternidade republicana”, con música e palabra fronte ao Memorial da Liberdade, na Praza do Concello. A continuación, ás 20.00 horas no salón de plenos, terá lugar a charla coloquio “Pontevedra nos campos de concentración nazis”, a cargo de María Torres Celada a presentada por Teresa Rodríguez.

Para mañán, xoves (ás oito da tarde no salón de plenos), está prevista a presentación do libro “Francisco Fernández del Riego. Lembranzas e reflexións”, con texto de Héitor Mera Herbello, fotografías de José Luis Abalo e vídeo de Xan Leira. “A súa obra, a base de traballar arreo, ten unha importancia capital para Galicia. Foi testemuña e gran cronista de Galicia”, sinala o autor. A presentación correrá a cargo de Xosé Enrique Rivadulla Corcón. Asimesmo, os actos arredor da proclamación da República inclúen unha visita guiada gratuita, “Cangas na República”, que se celebrará o sábado, día 15, e para a que é necesaria inscrición previa no 611 080 853. Organiza a asociación A Illa dos Ratos e colaboran A Cepa e Memoria Histórica 28 de Agosto.