La Xunta está a la espera de que el Concello remita el proyecto del río Orxas con la valoración de la expropiación

La solución definitiva a la contaminación del río Orxas en Aldán, por los vertidos al cauce, sigue generando su conflicto entre el Concello de Cangas y la Consellería de Infraestructuras, de la que depende Augas de Galicia. La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, recordaba, esta pasada Semana Santa con la apertura de las playas y la deuda pendiente del saneamiento de este río, que el Concello seguía sin respuesta de la consellería a la propuesta de abrir 100 metros del cauce en su desembocadura hasta San Cibrán, como propuesta para detectar conexiones ilegales y, al mismo tiempo, recuperar el cauce abierto del río. Sus palabras daban a entender que se habían hecho los deberes ante Augas de Galicia que, tras los vertidos del verano había abierto un expediente con sanción de 4.500 euros al Concello que pagó en diciembre pasado, por incumplimientos y desatención de los requerimientos efectuados cuando comenzaron los problemas.

¿Y por qué la consellería no ha respondido al proyecto del Concello? Desde el departamento que dirige Ethel Vázquez explican que realmente no es así, que en una reunión con la directora de Augas de Galicia, en mayo de 2022, el Concello de Cangas, efectivamente, presentó una memoria para modificar el trazado del colector del saneamiento que va paralelo al río Orxas y también dentro del lecho, lo que genera muchos problemas. La propuesta era trasladar ese colector a una calle próxima, para lo cual era necesario pasar por una finca privada. Desde la consellería recuerdan que lo que se trasladó por parte del Concello fue una memoria, no un proyecto, por lo que “deste xeito non é posible avaliar a viabilidade concreta da actuación”.

La consellería explica que en la reunión, la directora de Augas le trasladó al Concello la necesidad de desarrollar técnicamente esa memoria, a través de un proyecto que, además, contemplara la valoración de la finca a expropiar. Desde aquella reunión de mayo la consellería no volvió a recibir ningún documento más del Concello para mejorar el saneamiento. Recuerdan que las competencias en esta materia de saneamiento de las aguas son municipales.

Los vecinos temen que mientras no se cambie la red de fecales en el último tramo, que es muy antigua, los vertidos sigan y se enturbie nuevamente la imagen de Aldán en verano. Lo que sí logró el Concello, desde que en verano se sucedieron los vertidos, fue subsanar un foco importante de contaminación por una balsa de fecales que se detectó bajo la Casa del Mar por la rotura de su red de saneamiento, que ya se subsanó.

La propuesta era dejar abierto 100 metros del cauce

El gobierno de Cangas remitió en diciembre del pasado año a la Xunta de Galicia la propuesta de abrir 100 metros de cauce del río Orxas hasta San Cibrán. Con esta actuación se pretendía detectar conexiones ilegales y reducir el riesgo de inundaciones. Abarcaría desde el cruce con la PO-313 hasta la desembocadura. La alcaldesa buscaba en aquel momento acuerdos con la AXI y Aguas de Galicia para ejecutarlo.

Serían aproximadamente 100 metros lineales, paralelos a la Casa del Mar , en los que habría que levantar el pavimento sobre la canalización del Orxas, dejando el río a la vista e instalando barandillas de protección para los transeúntes. Una actuación técnicamente viable y con algunas afecciones al entorno porque reduciría la anchura de la acera y el acceso a la Casa del Mar. El ámbito de actuación comprendía desde el cruce de la PO-315 hasta la intersección con la avenida José Graña, por la que se accede al puerto y bajo la cual termina el tramo entubado del río junto al centro social, donde se localizaron problemas de fecales.

Primera reunión de trabajo de la nueva Plataforma contra la contaminación de Aldán

Los vecinos que han constituido la nueva Plataforma contra la contaminación de la ría de Aldán, impulsada por el Colegio de O Hío y la Cofradía de Aldán-O Hío, celebra este viernes su primera reunión de trabajo. Será a las 20:00 horas en el mismo centro docente.

La Plataforma, constituida el pasado 24 de marzo y pendiente de un nombre, entiende que velar por el estado del agua en la ría de Aldán es una tarea que comienza en tierra y, más exactamente, en los domicilios y en la gestión que las administraciones hacen del saneamiento, de las aguas pluviales o de los cursos del agua; como también de los usos de las personas vinculadas profesionalmente con el mar, de una manera lúdica.

La reunión de este viernes está abierta a todas las personas interesadas a título personal y a representantes de colectivos para sacar adelante esta inicaitiva de poner a salvo la ría. La intención es constituir grupos de trabajo y diseñar un programa que contemple acciones contra esta contaminación.

Desde el colegio y con el apoyo de la cofradía, ya se llevaron a cabo iniciativas. A nivel educativo, el centro docente creó el jardín “Xogos de auga” con la recogida de las pluviales del tejado y la construcción de unos estanques en el patio, que ayudó a retirar el agua de la lluvia que acaba en la red de saneamiento haciendo desbordar las aguas fecales y contaminando.También trabajó con el alumnado en la situación del saneamiento de las casas.