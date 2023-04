E necesario facer publico o recoñecemento e defensa da nosa sanidade publica Os profesionais que nos atenden merecen o noso agradecemento. A escaseza de recursos na atención primaria, sobre todos os humanos, devalan a calidade da asistencia, e inevitablemente provocan o seu deterioro. Proceso que hai que evitar que sexa irreversible, denunciando e activando a conciencia da cidadanía para que a defenda e aposte con firmeza pola sanidade pública en xeral, e por unha atención primaria particularmente necesaria e imprescindible.

A implicación e dedicación do persoal, e o que fai que a sanidade pública aínda se manteña a flote, pese as cargas de profundidade que recibe dos que queren afundila, recortando recursos e non recoñecendo como se merece aos seus profesionais.

Traballar na sanidade non debería con-levar unha dedicación extra superior a calquera outro traballador público. Si non notamos máis o seu deterioro e porque moitos exceden as súas obrigas, sin que se lles teña en conta nin recompense por elo. A vocación pode.

Por iso considero de xustiza recoñecer a dedicación do persoal. Non debemos dar por feito que as gracias van implícitas na súa labor asistencial. Que deben actuar así. Que é o seu traballo, e que se lles remunera por elo. Porque non sempre ocorre. Aos que teñen unha dedicación excelsa hai que recoñecerlla.

Pola vivencia persoal recente, o agradecemento especial a doutora Marta Iglesia e a enfermeira Maria Eugenia Guardado, do Centro de Saúde de Cangas, pola súa profesionalidade, pero sobre todo pola súa humanidade, empatía, e trato exquisito aos seus pacientes.

Temos moita sorte de que, aínda que non sexan nin recoñecidas nin recompensadas como se merecen, continúen querendo dedicarse i seguir exercendo a medicina na sanidade publica.

* Veciño de Aldán, en nome da familia