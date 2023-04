Los centros de salud afrontan la huelga de médicos sin cambios en las citas de pacientes

Con la incertidumbre de qué médicos secundarán o no la huelga, sin poder saberlo de antemano porque sería coacción y sin poder avisar, en consecuencia, a los pacientes que hoy tienen cita y que confirmarán, cuando acudan a su centro de salud, si su médico está o no de huelga. Así estaban ayer los centros de salud de la comarca ante la huelga indefinida convocada desde hoy por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en todos los ámbitos del Sergas, desde la Atención Primaria a la hospitalaria y los residentes en formación en todas las especialidades con unos servicios mínimos decretados por la Xunta que implica el 100% de asistencia en las urgencias y un número determinado de médicos en función de la plantilla.

Así, por ejemplo, los servicios mínimos dejan el centro de salud de Cangas, tal y como señala su coordinador, Benigno Villoch, con dos médicos de mañana, de los 10 habituales, más un pediatra, otro médico de tarde y uno en el consultorio de la parroquia de Aldán. Todo esto sin saber cuántos médicos no secundarán la huelga y acudirán a trabajar. El hecho de que el paro esté convocado por un solo sindicato, genera dudas del tirón de la convocatoria.

Villoch manifiesta que lógicamente, al tratarse de una huelga, no se puede saber de antemano qué profesionales se acogerán a su derecho de huelga y lo que ocurrirá con los pacientes con cita que acudan hoy, pero si su médico no está, se irán perjudicados por la huelga, son los daños colaterales. Eso sí, la gerencia debe de avisar qué médicos deben cumplir los servicios mínimos. Los residentes, según comunicó el sindicato, no van a tener asignados servicios mínimos, por lo que si están en huelga no tendrán que hacer la guardia. En el caso de asignar servicios mínimos a un médico que secunda la huelga, puede hacer solo actividad que considere urgente o no demorable, según criterio profesional o de responsabilidad, aunque en caso de duda el sindicato opta por no asumir riesgos y recuerda que los servicios mínimos son de obligado cumplimiento. Bajo ningún concepto explican que se pueda sustituir el puesto de trabajo de un huelguista por otro facultativo, ya que se vulneraría el derecho a huelga, vía penal.

En el centro de salud de Moaña, con 7 médicos de mañana, 2 pediatras y 4 de tarde, los servicios mínimos establecen tres médicos y un pediatra. Por lo que respecta a Bueu, los servicios mínimos están establecidos en dos personas de una plantilla de 8 médicos de familia y de dos pediatras, aunque operativos están siete por la baja por enfermedad de uno de ellos.

Concentración mañana de A Voz da Sanidade

Mientras tanto y con motivo del Día Internacional de la Atención Primaria, la Asociación de usuarios A Voz da Sanidade, ha convocado una concentración a mediodía delante del centro de salud de Cangas, para mañana miércoles, día 12, para volver a insistir a la Xunta que los problemas de la sanidad pública sin solucionarse y también en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la Plataforma SOS Sanidade Pública registró en la junta electoral en Santiago el pasado mes de febrero, avalada por 50.000 firmas recogidas en las diferentes localidades. Al final la junta validó 47.213 y dejó nulas 1.161. El mínimo eran 10.000, por lo que desde SOS Galicia se calificó la recogida como todo un récord. La junta electoral ya remitió la declaración de admitida a la comisión organizadora y a la Mesa del Parlamento, que deberá de convocar la sesión plenaria para su debate. SOS calcula que será en mayo, aunque el PP, con mayoría en la cámara, podrá decidir si antes o después de las elecciones.

Por otra parte, el centro de salud de Cangas registró ayer un percance con un vecino que se negó a ponerse la mascarilla de protección para entrar. Pese a que se le explicó que era algo obligado por la ley nacional, insistió en su negativa, se le dio cita y se marchó.