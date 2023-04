Leticia Santos espera que, como la Semana Santa, Moaña “resucite” sus urgencias

Las concentraciones por la mejora de la sanidad en Moaña cumplieron ayer 71 semanas consecutivas de protestas ante la Casa do Moaña y van a seguir porque, tal y como señaló la alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, como entidad convocante, Leticia Santos, “no vamos a tirar la toalla hasta que las urgencias no vuelvan a Moaña”.La regidora, que estuvo acompañada en el turno de intervenciones por el portavoz de la Plataforma de defensa da sanidade pública, Gabriel Ferral, aprovechó el domingo de Resurrección para llevar el ejemplo de la Semana Santa a la lucha por la sanidad y “ver si somos capaces de resucitar las urgencias” porque el Punto de Atención Continuada (PAC) es de Moaña y “tenemos derecho a que se nos atienda en nuestra villa”. Las urgencias están desplazadas a Cangas desde que estalló la pandemia hace tres años y pese a que ya acabaron las restricciones, la consellería de Sanidade nunca más las devolvió al centro de salud de la Casa do Mar alegando que no reúne las condiciones de espacio.

Leticia Santos agradeció doblemente el esfuerzo, en domingo de Semana Santa y ante el festivo local de hoy de los Remedios, a los vecinos que estuvieron presentes en la concentración, provistos con las dos grandes pancartas de “Coa nosa saúde non se xoga” y “Salvemos a Atención Primaria” junto a otras de mano reclamando “Urxencias xa”. No dudó la alcaldesa en referirse a la presencia el día anterior del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en Moaña “de paseo” con el presidente del PP nacional, Núñez Feijóo, que tiene casa en el municipio “y que nos dejó esta fantástica sanidad” para decir que era una pena que Rueda no estuviera hoy -por ayer- “porque le hubiéramos invitado a estar aquí y ver la realidad de Moaña de que no somos cuatro personas las que reclamamos las urgencias, sino toda una villa que lleva una lucha de dignidad durante 71 semanas semanas consecutivas para que nos tomen en serio”. Leticia Santos recordó que la sanidad pública está en una situación crítica, sobre todo la Atención Primaria, en donde hay prevista una huelga de facultativos, convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (Cesm) a partir de mañana.En este sentido, Santos les dio la bienvenida a “nuestra lucha, queremos lo mismo”. Sobre las demandas insistió en la reclamación del regreso de las urgencias y el refuerzo de las ambulancias del 061 con una más para O Morrazo, mientras que señaló que la reposición de las plazas médicas vacantes ya se había conseguido. Animó a los vecinos a volver a verse el próximo domingo en una nueva concentración ante la Casa do Mar. Por su parte Ferral, agradeció el apoyo de los vecinos, que seguían sin novedades, pero “vamos a resistir para pedir las urgencias que corresponden a Moaña y reforzar la ambulancia” y que si los médicos inician una huelga es porque “no están bien salarialmente y en sus condiciones de trabajo”.