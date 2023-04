Grandes campeonas.

Es la imagen viva de esa Cangas luchadora que lo da todo cuando hay que darlo. Ahí están las integrantes de la Asociación de diagnosticad@s de cáncer de mama (Adicam) que compartieron espacio en el recinto del Spring Terra Festival, en Ojea, para recaudar fondos con la venta de sus productos de merchandising. Sus lazos rosas también se dejaron ver entre el público familiar y juvenil que acudió a Ojea a ver actuar a los grupos de la comarca.

Una movida con caballos, motosierras de cartón y, algún día, pirañas

La movida de Cangas tiene estas cosas. Un día sale uno con una motosierra hecha de cartón y siembra el pánico en la avenida de Marín y su entorno y otro día se encuentra uno con un caballo, que no sabemos si sobrepasaba la tasa de alcohol permitida porque no se topó con ningún control. Claro que el culpable de que estuviera allí era el jinete, que se armó de razón para hacerse acompañar de su cabalgadura. Cualquier noche nos encontraremos a esos que bajan a la ligar con su pecera, en la que nadan pirañas y a las que se puede dar carne para comer.

Las dichosas Next Generation frente al Plan E de Zapatero

Es cierto. Después de ver más de cerca eso de las ayudas denominadas Next Generation, que significa algo así como próxima generación _ya ven que no es para tanto_se echa de menos el Plan E, ese que puso en marcha el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Era mucho menos enrevesado y no necesitaba tener expertos para poder acceder a él. Los criterios de selección de los trabajos siguen si saberse muy bien y hasta hay conferencias para explicar de forma didáctica como se puede, ya no solo conseguir estas ayudas, sino solicitarlas. Vamos, un cacao, que es bueno para Europa. Pasa el tiempo y no se ve un euro.

