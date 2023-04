La concejala de Igualdade de Moaña, maría Ortega, confirma que el Concello pondrá en marcha este mes un programa de educación efectivo sexual, llamado “Descubrir, coñecer e respectar”, dirigido al alumnado preadolescente de 6º de Primaria en los centros educativos del municipio. Señala que ante la gran demanda por parte del profesorado de los CEIP de la realización de formación de este tipo, estos obradoiros serán impartidos por una psicóloga infantil con amplia experiencia en temas de igualdad, educación efectivo-sexual no violencia e inteligencia emocional.

Este programa nace teniendo en cuenta las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud en relación con la salud sexual y con el objetivo de dotar de conocimientos, aptitudes, actitudes y valores a los jóvenes en edad preadolescente de forma que puedan disfrutar de la salud, bienestar y dignidad durante su desarrollo y establecer relaciones sociales y sexuales respetuosas, asegura la concejala.

Recuerda que en la actualidad, en el sistema educativo no existe un abordaje curricular de la formaciòn efectivo sexual, a no ser de forma voluntaria por el profesorado. A esta ausencia se añade la cada vez más temprana y masiva iniciación de los jóvenes en el consumo de pornografía que, según un infome de Save The Children, es a los 12 años, incluso a partir de los 8. Por eso que el Concello de Moaña considera oportuno promover la iniciativa.