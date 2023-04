Concello y productora, muy satisfechos por el desarrollo de los festivales Terra y Mambo

A pesar de las críticas del sector nocturno por el horario del Festival Terra, que se desarrolló en la zona de Ojea, en Cangas , lo cierto es que el evento produjo un “indudable retorno económico", según destaca el concejal de Facenda del Concello de Cangas, Mariano Abalo, que pudo constatar de primera mano que la ocupación hotelera era total y desmentir el rumor de que había gente que se había marchado de los establecimientos por culpa del ruido a horas inoportunas del citado festival. Desde el gobierno local se está satisfecho con el mencionado festival y lamentan el ruido político realizado desde las redes sociales, lanzando información confusa. Es consciente de que hubo un fallo en el operativo de limpieza, lo que provocó esas imágenes de toda la zona de Ojea y el parque infantil lleno de basura a primeras horas de la mañana de ayer. Miembros de la productora y algunos efectivos de Protección Civil trabajaban ayer para aliviar un poco esta situación, mientras que Mariano Abalo manifestaba que hoy, la empresa Urbaser se ocuparía de dejar toda la zona completamente limpia.

Por su parte la productora por la boca de uno de sus socios, Xes Currás, se mostró también muy satisfecha por como se desarrolló tanto el Festival de Terra (jueves y viernes) como Mambofestival (sábado), que incluyó un cartel, difundido por redes sociales, con la actuación del famoso Dj Michenlo, además de Nuno Ponce, Santervas, O Chanchullo perruno, Traffic House & Raper, Michi, Groove Amigos e Iván Alonso. Asegura que el primer día hubo un pico de asistencia de 2.100 personas, pero que el viernes, debido a las procesiones bajó la afluencia. Apenas acudieron 500 personas. Y eso que había monólogos y espectáculos para niños con sus padres. La productora había llegado a un acuerdo para que durante las procesiones de Viernes Santo hubiese silencio total. Sin embargo, esta pérdida de público se recuperó con el Mambofestival, donde se cobraba ya entrada, y al que asistieron 2.500 personas. El aforo estuvo completo. Xes Currás asegura que acudió gente de Asturias, Ourense, A Coruña, Santiago... a Cangas.

El productor explica por primera vez el motivo por el que el horario de los conciertos se puso hasta las 06.00 horas. Asegura que era para hacer rentable el evento, que está comprobado cuando son los picos de más consumo en las barras y que, de otra manera, no sería rentable, por no decir imposible poner en marcha un festival como el de Terra. Comenta que solo es posible rebajar los horarios cuando la administración que patrocina el evento subvenciona al 100%. y añade que los costes de alquileres subieron mucho. Pero Xes Currás está convencido de que fueron más las críticas en las redes sociales que entre los propietarios de establecimientos del ocio nocturno. Igual que Mariano Abalo, afirma que hubo retorno económico también para el citado sector y, por descontado para el diurno. Asume que hay fallos que hay que corregir, pero que las críticas fueron exageradas. Ni que decir tiene que el festival se celebró en precampaña electoral y donde el objetivo a batir era el gobierno municipal.

Daños colaterales en la movida, donde apareció un caballo

Volvieron a producirse daños en la movida nocturna de Cangas. Pero tanto el gobierno local, como la productora se demarcan de los mismos. No relacionan una cosa con la otra y el propio Mariano Abalo asegura que estos destrozos tuvieron lugar en otras ocasiones y no había festivales de música. Entre estos daños colaterales figuran pintadas en los escaparates de restaurantes de la zona de la movida, vasos rotos en la calle y hasta un caballo que se vio en la zona, al lado de una señal. Sin embargo, en esta ocasión, la Policía Local no interpuso ninguna denuncia, al contrario que el jueves y el viernes.