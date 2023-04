La alcaldesa destaca que Moaña ya recibió fondos Next Generation para el viejo Concello

El reparto de ayudas de la línea 2 de los fondos europeos Next Generation dejaron fuera, según la selección de los primeros 181 expedientes beneficiarios que publicó el Ministerio de Transportes y Movilidad, el proyecto de reforma integral del pabellón de O Gatañal, en Cangas, y en la relación expedientes, efectivamente no figura ninguno de los Concellos de Moaña y de Bueu. Pero la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, quiere matizar que el Concello sí se ha beneficiado de estos fondos Next Generation con cargo a la Línea 1, a través de la cual recibieron, en la resolución de diciembre de 2022, una cuantía de 487.741 euros para la rehabilitación del edificio del antiguo Ayuntamiento, que obtuvo una puntuación de 61,5 sobre 100. Cangas se quedó fuera en la selección de la Línea 2, con una puntuación de 50, 25. El proyecto figura en el anexo III, de expedientes valorados, pero no seleccionados, aunque no está en el peor de los casos del anexo IV, de expedientes que no han pasado a la fase de valoración por desistimiento o incumplimiento de los requisitos básicos.

Las obras del viejo Concello que va a acoger el espacio para Protección Civil, completamente renovado, un aula de estudio, salas de reuniones, un local de ensayo con cabina de grabación y un sala de exposiciones, se financian también con las ayudas de Diputación -ReacPon y Plan Concellos- por lo que se cubre el 100% de la obra con tres suvenciones. Las obras están en su tramo final y la alcaldesa espera que puedan concluir en pocas semanas.