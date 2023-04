El tetris de la Alameda Nueva de Cangas.

Hay baldosas de todos los colores, aquí lo importante para los que mandan es que encajen, no que las que se reponen sean diferentes respecto de las originales. Ya ven que hay variedad. Que si se lo proponen podrán hacer uno de esos dibujos en el suelo que parezca un mensaje cifrado para los extraterrestres.

Un traspiés, un error, Gestido no va de cuatro

Que no, que José Luis Gestido no va de cuatro dentro de la lista del Partido Popular, que fue un error de no se sabe todavía quién, un traspiés de papeles entre tantos papeles que se mueven en la precampaña, de órdenes y desordenes, de prisas y cálculos de la vieja y de la Inteligencia Artificial, que tantos trabajos nos quita ya y a la que algunos ponen en altares de mayor lucerío que los de Semana Santa. El PP fue ayer a sacar su foto de campaña, que muy pronto la presentará al público en un acto donde ya se pueda decir de carrerilla la lista.

El empeño del horario puede provocar que Terra no se repita

Tenía razón aquel que decía que todas las cosas se inventaban para el bien, pero después se utilizaban para el mal. Habla de las redes sociales, que se hacen, la mayor parte de las veces, insoportables, con tanto ruido desagradable de fondo, donde no se acredita la verdad, ni la mentira. Estos días, las redes sociales la tuvieron con el festival Terra. ¡Vamos, como si Cangas fuese un sitio distinto y no se pudiera celebrar un festival de música.! Debe haber festivales en Cangas, y de los buenos. El problema aquí solo fue de horario, una equivocación que puede costar que la experiencia no se repita. Una pena todo.

