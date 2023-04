Las redes sociales midieron los decibelios de Terra, un festival de éxito el primer día y que decayó el segundo

Las redes sociales causaron alboroto, más que el del propio festival Terra, al que criticaron por su exceso de ruido. Eran ellas las que daban cuenta de los muchos decibelios de sonido en la zona de la avenida de Bueu y en la de Massó, aparentemente lejos del lugar donde se celebraba el Festival Terra, en las inmediaciones de las naves de Ojea. El primer día el éxito del festival fue evidente, la concurrencia del público así lo atestigua. No así el segundo día, el de la noche del viernes y la madrugada del sábado. Las procesiones, sobre todo la que salía a las 00.00 horas del sábado, la del Silencio, se prolongó durante bastante tiempo. Hoy se celebra el segundo festival, el que tiene lugar bajo el nombre del Mambo. El sector del ocio nocturno se dividió. Hubo quienes abrieron hasta las 8.00 horas del día siguiente y otros que no. Como estaba previsto. Pero lo cierto es que no hubo incidencias dentro del festival.

La Policía Local, el viernes, cuando se encontraba en un punto de verificación alcohólica sito en la calle Noria, un ciclomotor se dio a la fuga por la calle Baiona, circulando en sentido contrario a lo establecido. Después de ser interceptado en la avenida de Galicia, en la prueba de alcoholemia dio positivo, con una tasa superior 5 veces a la establecida, carecía del permiso de conducir por pérdida de vigencia y tenía la placa de matrícula con numerarios distinta a la que figuraban en el permiso de circulación del ciclomotor. El vehículo carecía de seguro y nunca pasó la ITV. La Policía Local denunció al conductor por negligencia, por carecer de seguro e ITV y fue investigado por dos delitos contra la seguridad viaria y una falsificación de documento público. También se detuvo a otro conductor de Cangas, de 35 años, mientras se celebraba el viernes la procesión de tarde. A llegar al punto de corte de Policía de Orillamar, se comprobó que no maniobraba correctamente por lo que se procedió a pruebas de alcohol triplicando la tasa. El miércoles, en un control de documentación establecido en la rotonda da Ondiña, la Policía Local detectó a un conductor que no había realizado el curso después de la pérdida de vigencia del permiso de conducir. Fue denunciado administrativamente.