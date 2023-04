El policía que ganó el pleito al Concello asegura que recibe 61.000 euros, pero por lo que dejó de ganar en 4,5 años

El policía local que ganó la sentencia al Concello de Moaña por la que le tiene que indemnizar en la cantidad que dejó de percibir cuando cobraba como auxiliar y realizaba trabajo de agente, quiere matizar, respecto a la información publicada sobre el fallo judicial que trasladó el concejal de Personal al pleno, que esa cantidad de 61.000 euros no es el salario anual que debe percibir, sino la diferencia entre lo que cobró como auxiliar y lo que debió de percibir como guardia. Son 15.000 euros anuales, durante cuatro años y medio.

Explica que él lleva de auxiliar en la Policía de Moaña desde el 1 de junio de 1999, por temporadas de verano y que el contrato que tiene en vigor es de febrero de 2005, ininterrumpidamente. Añade que en 2009 los Juzgados de lo Social de Vigo sentenciaron que consolidó antigüedad desde octubre de 2002, ya que el Concello estuvo sin ofertar plazas de Policía durante veinte años, entre 1997 y 2017 y cuando por fin lo hizo, fue por oposición libre, como obliga la ley. Aclara que toda su antigüedad no servía para nada, ya que su contrato es de auxiliar interino, no de funcionario, por lo que consultó en un despacho de abogados, con un especialista en relaciones laborales, en junio de 2018. Una vez revisada toda la documentación, el abogado vio que había caso y tras solicitar una solución por vía administrativa al Concello, y ante su silencio, se presentó demanda en el Juzgado de lo Social de refuerzo número 5 de Vigo.

La vista se celebró en octubre de 2019, declarando como testigos un compañero policía y el inspector-jefe. En dos semanas salió la sentencia, que fue favorable a él, con reconocimiento de cantidades salariales no percibidas como policía, pero no el reconocimiento de fijo, sino indefinido no fijo. El Concello recurrió en dos ocasiones, perdió en 2021 ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y en noviembre de 2022 ante el Supremo.

Finalmente, con fecha de 1 de marzo de este año, tras meses de desacuerdos en las cifras, el Concello pagó esa cantidad, pero es el importe correspondiente a la diferente entre lo que percibió como auxiliar y lo que debió de percibir como guardia, en un total de 61.000 euros.