El ex líder de Ciudadanos Sergio Iglesias se suma a Gestido y entra en la candidatura del PP

José Enrique Sotelo vuelve a demostrar su afán por la unión de la derecha, sin importarle prendas. La única condición, que apuesten por Cangas. Después de hacer efectiva la unión de Cangas Decide de José Luis Gestido con el PP para compartir candidatura, ayer se confirmó la unión con el equipo que lideró en su momento Sergio Iglesias, encabezando la candidatura de Ciudadanos, partido al que ya no pertenece. Así que de este tablero de negociaciones sale el refuerzo de Sergio Iglesias, el hombre que había liderado hace cuatro años la candidatura de Ciudadanos, la persona que desde la cúpula provincial de esta formación se encargó de hacer público que hacía tiempo que no estaba entre su filas. La pregunta era saber si José Enrique Sotelo sabía que había negociando con Ciudadanos o con Sergio Iglesias. Sotelo confirmó que sabía de antemano que negociaba con Sergio Iglesias, no con Ciudadanos y éste manifestó que había comunicado al líder del PP que hacía tiempo que no militaba en la formación naranja, la misma que tras muchas equivocaciones tiende a desaparecer, como en su día lo hicieron CDS o UPyD.

El candidato a alcalde por el PP a la alcaldía de Cangas daba ayer la bienvenida a Sergio Iglesias. Lo hacía en la sede del PP rodeado de concejales de esta formación: Dolores Hermelo, Rafa Soliño, Francisco Soliño y Rosa de la Campa, además del historiador Luis Martín Carnero y el exconcejal Rafa Jiménez que se perfila como miembro de la candidatura popular. Sotelo volvió a apelar a la unidad. Aseguró que Sergio Iglesias era un pilar importante para el proyecto y alabó la facilidad con la que se había llegado a un acuerdo. Sergio Iglesias afirma que se incorpora a la candidatura del PP para sumar, porque Cangas necesita un gobierno estable, que cambie las dinámicas de los últimos mandatos. La candidatura a que Sergio Iglesias encabezó en 2019 obtuvo 626 votos, a escasa distancia de Cangas Decide, que consiguió 664. José Enrique Sotelo aprovechó el acto y la presencia del historiador Luis Martín para asegurar que si el PP alcanza el gobierno buscará un lugar adecuado para guardar las imágenes de Semana Santa de Cangas, declarada de Interés Turístico de Galicia. La exposición que hay en A Capela do Hospital muestra la importancia de la imaginería realizada en Cangas por el gran escultor Cerviño.