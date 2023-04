Marinelli cierra la lista del PP, con Millán de tres y de cinco una funcionaria de Hacienda

Carlos Vázquez Marinelli, el que fuera uno de los hombres de confianza de José Enrique Sotelo en su primera etapa como alcalde, cerrará la lista del Partido Popular en Cangas, que el sábado tiene previsto sacar la foto donde aparecerá todos los miembros de la candidatura. Vázquez Marinelli sustituye así a otro veterano militante, Serafín Bermúdez.

Hay más novedades, aunque salen a cuentagotas. Por ejemplo, se sabe que el número cinco de la candidatura lo ocupará una mujer, con cargo en el Ministerio de Hacienda. También se confirma que Pío Millán (otro de los hombres de confianza de Sotelo) irá de tercero y, como ya se anunció, José Luis Gestido, el que fuera líder de Cangas Decide, de número cuatro de una candidatura encabezada por José Enrique Sotelo y en la que Dolores Hermelo, aparece de número dos. Es a ella a la que se le tiene como la delfín de Sotelo. También se desveló que Francisco Soliño está en la candidatura y que su puesto aún no está definido. Podría variar entre el ocho y el nueve (en once concejales está la mayoría absoluta). El otro Soliño, Rafa, que fuera concejal de Urbanismo y uno de los hombres de más protagonismo durante el periodo de mandato de Sotelo, entre 2011 y 2015, irá en la lista. Pero su puesto de salida en la candidatura no va a ser alto. No quiere en absoluto que se tuerza nada por culpa de estas disputas. Irá donde lo consideren conveniente.

José Enrique Sotelo manifestó que el PP sigue abierto a todos aquellas personas que quieran aportar. Afirma que no se cierra a nadie, con el ánimo, se supone de recuperar ese voto de centro y, sobre todo, ofrecer la imagen de que Cangas está por encima de las siglas de cualquier partido. Ni el PP ni José Enrique Sotelo aseguran que están cerrados a negociaciones; es más, las prefieren ahora que después de los comicios electorales del mes de mayo. Por eso, cuando se le pregunta a José Enrique por lo dicho por Ciudadanos desde Vigo, que no iría con Sotelo en una candidatura, éste en absoluto muestra malestar, al contrario, insiste en que aún queda tiempo para muchas cosas. Es la nueva cara de José Enrique Sotelo, un veterano político que es consciente de que la mayoría absoluta está muy cara y que su afán es aglutinar fuerzas de aquí y allá.