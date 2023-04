La falta de portadores obliga a suspender la procesión del Silencio en Moaña

La parroquia del Carmen no contará este año con la procesión del Silencio, que el año pasado sí se logró realizar después de dos sin ella debido a las restricciones por la pandemia del COVID. En el programa de actos de la Semana Santa de la parroquia sí que figuraba y de hecho se trasladó así al Concello para la previsión de regulación del tráfico, aunque ayer se confirmaba que quedaba suspendida y según ha trascendido, debido a que no hay costaleros suficientes. Fuentes consultadas, a falta de una confirmación oficial del párroco, José Luis Muñiz, que ayer no respondió a la llamada de este periódico, el cura habría hecho un llamamiento para reunir a los costaleros suficientes que portaran las imágenes pero su llamamiento cayó en saco roto. La previsión era que la procesión saliera a las 21:00 de la iglesia parroquial del Carmen con un recorrido por Ramón Cabanillas para bajar por Fonte Can y regreso a la iglesia.

La procesión que sí se mantiene, sin cambios comunicados al Concello, es la del Santo Entierro del Viernes Santo, que sale a las 21:00 horas de la puerta lateral de la iglesia del Carmen para recorrer la travesía Ramón Cabanillas, bajar por Fonte Can y regresar a la iglesia por Concepción Arenal, cruce de Lestón y Ramón Cabanillas. Ya el domingo día 9 está previsto el traslado de la Virgen de los remedios, desde la iglesia parroquial de Tirán hasta el monte dos Remedios, en donde permanecerá hasta el domingo 16, en una de las primeras romerías de la temporada en Moaña, aunque sin fiesta, solo con actos religiosos. El traslado está previsto para las 17:15 horas. El lunes 10, de 11:00 a 14:00 hay misas en la capilla en el monte y el domingo 16 es el regreso de la Virgen hasta la iglesia parroquial de Tirán, a las 18:30 horas. Vía Crucis en Cangas La Semana Santa de Cangas se prepara para vivir los días en las que sus procesiones toman el pueblo y atraen a numerosas personas desde más allá del otro lado de la ría. Declarada de Interés Turístico de Galicia, la Semana Santa comenzó este año con la frustración de que la procesión de la Virgen de los Dolores tuvo que retroceder ante la lluvia del viernes, y ayer a las 19.30 horas se celebró el Vía Crucis alrededor de la excolegiata de Cangas, con dos representantes de cada una de las cofradías ataviados con sus respectivos hábitos:la Virgen de los Dolores, la Misericordia, el Cristo del Consuelo, San Pedro y la de Cristo Resucitado. Presidía el acto religioso el párroco de Cangas, Severo Lobato, arropado por numerosos fieles que le acompañaban en esta costumbre cristiana, aderezada con cierta modernidad. Un hombre portaba la megafonía que permitía escuchar las oraciones del párroco. Alrededor del templo se dispusieron los 14 pasos, con parada en cada uno de ellos, donde se rezaban padrenuestros y avemarías. Dentro del templo, las imágenes están preparadas para las procesiones que comenzarán hoy con la salida de la Virgen de la Soledad, portada solo por mujeres, en una inequívoca muestra de la fuerza que tiene el matriarcado en Galicia y en OMorrazo. Las portadoras alzan sus brazos para levantar la imagen de la Soledad en el Eirado do Sinal. Es una procesión que no se olvida, sobre todo para aquellas mujeres que participan en la misma. En la programación de Semana Santa se dice que “se invita a las mujeres de la villa a acompañar a la Virgen de la Soledad”. Pero no hace falta, la Soledad tiene un gran poder de convocatoria. La procesión de la Soledad sale a terminar la misa de las 20.00 horas. El Jueves Santo sale la Santa Cena, que pertenece a la Hermandad de la Misericordia, acompañada por la Banda de Música Bellas Artes de Cangas y la Banda de Cornetas y Tambores. Saldrá de la excolegiata a las 20.00 horas. Es el viernes cuando Cangas rezumarná procesiones. A las 07.00 horas saldrá las de Las Tres Negaciones de San Pedro, a las 10.00 horas, el Santo Encuentro, a las 18.00 horas Oficio de la Pasión del Señor, Sermón de la Siete Palabras y Desenclavo; a las 20.00 horas, la Procesión del Santo Entierro y a las 00.00 horas, la Procesión del Silencio. Bueu sigue sin la tradición procesional Así como la Semana Santa de Cangas está plagada de procesiones y pasos, que organizan las cofradías reunidas en una coordinadora que preside Manuel Gil, y por las que han logrado la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Galicia, en Bueu no hay tradición de procesiones. Por eso que en su programa para este año tampoco figuran, algo que el párroco, José López, atribuye precisamente a esa falta de tradición. Sí que habrá actos religiosos en la iglesia parroquial que este año contará con una nueva zona ajardinada, en el antiguo cementerio. Mañana Jueves Santo hay misa de la Cena del Señor, a las 19:00 horas y Hora Santa alas 22:30 horas. El Viernes Santo está previsto, según el programa parroquial, Vía Crucis a las 12:00 horas y oficios a las 19:00 con la celebración de la Muerte del Señor. El sábado es la Solemne Vigilia Pascual, a las 21:00 horas, también en el interior del templo parroquial y el Domingo de Pascua, está previsto el oficio de la misa a las 12:00 horas por parte del párroco.