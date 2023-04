El Concello de Cangas trabaja con tres empresas sin ningún tipo de vinculación contractual

El informe de Intervención Municipal de Cangas vuelve a ser demoledor con los pagos que realiza el Concello sin mediar contrato. En esta ocasión pone reparos al reconocimiento de facturas por un importe de 39.157,41 euros. Asegura, en primer lugar el citado informe, que los gastos incluidos en la presente relación podrían encuadrarse en la figura de contrato menor que regula la normativa de contratación. Intervención advierte que los siguientes gastos se realizan sin que conste tramitación de contratación de acuerdo con los principios y procedimientos de la Lei 9/2017, tratándose de gastos reiterados en el tiempo “que no parecen tener encaje en la figura de contrato menor: abastecimiento de combustible, alquiler de vehículos y mantenimiento de extintores”.

También advierte el técnico municipal que “respecto a la prestación realizada por Limpiezas Faro S.L. por servicios de limpieza de la plaza de abastos, la vigencia del vínculo contractual expiró, por lo que se da una situación de inexistencia de vinculación contractual”. Además se reitera la advertencia de que las facturas por los servicios prestados por Taprega Prevención de Riesgos S.L. carecen de contrato que les sirva de soporte. “La vigencia del vínculo contractual con la empresa citada expiró, por lo que se da una situación de inexistencia de vínculo contractual”. Intervención advierte al gobierno local respecto de la prestación de la UTE A Balea, con la que no hay vínculo contractual. A pesar de todo, la citada UTE sigue encargándose de la gestión de la piscina municipal.

También comenta el informe que de ser el caso que pudiese interpretarse el encuadernamiento en la figura del contrato menor de alguno de los gastos de la relación que la Alcaldía presenta ante Intervención, “se incumple lo dispuesto en el acuerdo de la junta de gobierno local de fecha de 9 de marzo de 2020, por el que se aprueban las bases que deben de regir la adjudicación de los contratos menores.

El interventor no tiene ningún tipo de dudas para, por los motivos expuestos, fiscalizar de conformidad a la aprobación y reconocimiento de las obligaciones contenidas en la relación de gastos que presenta la alcaldesa y formular reparos con efectos suspensivos.

Pero está claro que el gobierno local no tiene intención de adoptar medidas. Que la única solución que plantea la alcaldesa es levantar los reparos que realiza intervención. No puede ser que hasta tres empresas: Limpiezas Faro S.L., Taprega Prevención de Riesgos S.L y la UTE Balea trabajen sin contrato para el Concello de Cangas. La situación fue denunciada por el PP a la Defensora do Pobo, pero este asunto no fue judicializado, de momento, ni está previsto que nadie lo haga. Si en cuatro años no pasó nada y la situación era la misma, no parece lógico que a falta de unos meses para las elecciones municipales se lleve esta situación de empresas trabajando sin contrato para el Concello a los tribunales de justicia.

También señala el informe de Intervención que “se incumple la orden de prelación en la tramitación de expedientes establecido por la ley 39/2015, sin que se justifique adecuadamente el motivo de la alteración”.

Se hace mención en el informe del técnico municipal que en la relación de gastos presentados existen facturas que recogen gastos que no fueron objeto de propuesta y subsiguiente retención de crédito, lo que constituye, según el interventor, una infracción a lo dispuesto en la legislación de contratos y en las bases de ejecución , “lo que se advierte como omisión de un trámite esencial del procedimiento, dado que puede dar lugar a la nulidad de lo actuado, en el supuesto de no existir consignación presupuestaria para la imputación del gasto que se trae”.

Gastos reiterados en el tiempo de los mismos proveedores

Intervención también reitera la advertencia de que existen gastos reiterados en el tiempo respecto de los mismos proveedores y que la suma de las cuantías, por la reiteración, o por ambas, no puede tener consideración de contrataciones menores. Indica que “la justificación de su necesidad y causa de su falta de planificación, por lo que no podrán ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que, año tras año, responda a una misma necesidad para la entidad contratante, de modo que pueda planificarse su contratación y hacerse por los procedimientos ordinarios. Los reparos de Intervención se suceden y la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, levanta los mismos y después los lleva al pleno de la corporación municipal para informar de su decisión. Al que hacemos mención es uno de los últimos reparos que llegaron al pleno celebrado el jueves de la semana pasada. Solo se llevan a pleno para un informe, en ningún momento se vota la cuestión.