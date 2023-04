Chámase tranquilidade

Acabamos de saír do Gatañal, unha parte da afección cabreada, outra pensativa, outra preguntándose que vai pasar. Pois eu digo que non vai pasar nada. A Liga segue e temos que xogar os partidos que nos quedan con tranquilidade, con mentalidade gañadora e as cousas virán “rodadas”. Temos un equipo que pode gañar a calquera, xogadores, afección e adestrador para seguir en Asobal. Fai falla que os xogadores asuman que poden gañar a calquera equipo. Aínda temos marxe para saír a flote. Hai marxe para comezar a gañar. Hai marxe para dicirlle a cada un/unha dos/das que imos ao pavillón que, entre todos/as podemos levar o barco a bo porto. Estou seguro de que imos vivir moitas tardes de gloria no Gatañal, só nos fai falla un pouquiño de tranquilidade e mentalidade gañadora.

Directiva, afección, marea azul, hai que poñer a banda sonora moi alta para que soe no Gatañal e animar e facerlles ver aos nosos xogadores que poden tirar adiante os partidos. ¡Vamos rapaces! ¡Vós sí que podedes! (*) Socio nº 18 do Club Balonmán Cangas