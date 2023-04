Cangas vive la fiebre del cobre y el bronce con asaltos a su patrimonio y a naves municipales

En Cangas se vive la fiebre el cobre y el bronce. Aún está reciente el robo del busto de bronce del afamado escultor Xoán Piñeiro, sito en la Alameda Vella, cuando ayer supimos de un espectacular y extraño caso de robo de cobre. Esta vez sucedió en unas instalaciones utilizadas por el Concello de Cangas para albergar diverso material. Se trata de un añadido de la nave que fue de Conservas Iglesias, una ampliación que ya no debería estar ahí, ya que había sido algo provisional que se tenía que derribar tan pronto la conservera abandonara la zona. Una añadido permitido por Costas solo por culpa del incendio que asoló esta nave y la de Lago Paganini en el año 2011. En 2016, la citada conservera se trasladó a Moaña y esa nave sigue ahí, en una muestra antojadiza de feísimo urbanístico dentro de una de las zonas más sensibles de la villa.

La sustracción del cobre la denunció un trabajador del Concello de Cangas a la Policía Local, que realizó una inspección de la zona. Lo extraño del caso es que en la citada nave se guarda material de valor, como pueden ser las motos y las bicicletas de la Policía Local, los karts de Educación Viaria, así como más de un centenar de vallas de protección. La nave tiene varios compartimentos y en uno de ellos se guardan también frigoríficos que se utilizan en los cursos de formación para esta especialidad. Según el trabajador que denunció el robo, es de ahí de donde se robó el cobre. Pero lo raro es que los agentes de la Policía Local, en su inspección, también aseguraron que los frigoríficos estaban intactos, al igual que todo lo demás.

Se trata de una situación de lo más curiosa, de hecho, la Policía Local aún no denunció el robo ante el juzgado de Cangas porque no tiene verdadera constancia del mismo.; de hecho va a esperar a que se realice un recuento. Sin embargo, sí que sabe el modus operandi. Suponen que los ladrones aprovecharon las piedras que se acumulan en la zona trasera de la nave para subir al tejado, donde hay varios agujeros, se colaron a la nave por uno de ellos y abrieron el portalón, de unos cuatro metros de largo, para permitir que entrara un camión. Se sabe, porque la cerradura no estaba forzada.

Según comenta el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, hace veinte días, varios individuos habían intentado entrar en la mencionada nave utilizando una rebarbadora para cortar la reja de una de las ventanas. Alberto Agulla dio instrucciones para que durante la noche se vigile la nave, que no dista muchos metros de la comisaría de la Policía de Cangas. La antigua nave de conservas se ve perfectamente desde el Concello de Cangas.

También extraña a la Policía Local que los amigos de lo ajeno no repararan en las vallas, que para estas personas que cobizan el cobre y el bronce son material preciado. También es cierto que la nave donde se guarda este material municipal está compartimentada.

Todo esto sucede mientras Costas del Estado, que es la propietaria de la nave, y el Concello de Cangas, mantienen un conflicto por el complejo en el que está incluida la vieja nave de Iglesia, el de las naves de Ojea. Costas quiere derribarlas y el Concello quiere su protección, al igual que la Xunta de Galicia, que las tiene catalogadas. El Concello, mientras tanto, no solicita la cesión de las naves, pero sigue almacenando material municipal en las mismas, como queda de manifiesto por el contenido que hay en el añadido de la antigua conservera de Iglesias, que ese sí hace tiempo que debía haber sido derribado.

Del expolio de viejo almacén de Massó al robo de bustos y placas de bronce de las calles

Otra nave objeto de estos buscadores de bronce y cobre fue durante mucho tiempo lo sigue siendo un poco aún la de Massó. Fue expoliada una y otra vez, desde profesionales del robo hasta puros aficionados, que intentaba vender después lo sustraído para subirse al moro. Por otra parte, hay indignación en el patronato de la Fundación Xoán Piñeiro por el hecho de que no se investiguen estos “atentados”, contra el bien patrimonial. “No se entiende que desaparezca un busto tan importante para Cangas y que las pesquisas sean las mínimas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad”, aseguraba ayer el patrono de la citada fundación, Camilo Camaño. Comentó que se estaba buscando el molde en el taller del escultor en Tomiño. Y por lo que respecta a la placa de bronce sita en la casa natal de Bernardino Graña, también robada por estar confeccionada con el citado metal, Camilo Camaño aseguró ayer que se iba a instalar otra, también en bronce. No quieren que estos robos amedrente su ideas de homenaje al poeta.