Rescatan a una mujer enganchada con su parapente en Broullón

Una mujer fue rescatada la noche del sábado para el domingo tras quedarse enganchada con un parapente en la copa de varios eucaliptos de gran altura en el monte de Moaña. El aviso se dio al 112 y la afectada cayó con el parapente en el monte del barrio de Broullón, muy cerca de las instalaciones de la Protectora de Animais do Morrazo. Al no conocer su estado de salud se movilizó a una ambulancia del 061 por precaución, así como a efectivos de rescate como los Bombeiros do Morrazo y agentes de las policías locales de Moaña y de Bueu, pues se trata de un área forestal fronteriza entre ambos municipios.

La mujer fue rescatada por los bomberos con ayuda de una escalera telescópica sobre las 22.15 horas de la noche. También fue necesario desenganchar el parapente de los árboles. La falta de luz dificultó la operación de rescate. Tras una primera revisión se constató que había salido ilesa o al menos sin heridas de consideración, pese a lo aparatoso del siniestro. Motorista Por otro lado, un motorista resultó ayer, a las 15.40 horas, herido tras perder el control de la moto y salirse de la calzada en la PO-313. Impactó contra el quitamiedos a la altura de Broullón. Fue trasladado en ambulancia y hasta la zona también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local.