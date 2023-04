Un batallón de caballería por la costa de Cangas

La asociación Cabaleiros do Morrazo parece estar aliada con la meteorología, porque cada edición que celebran de la “Xuntanza Cabalar pola Costa de Cangas”, y ya van 11, el tiempo colabora con el éxito de la iniciativa. Del resto se encarga el idílico paisaje desde o Frendoal de Liméns hasta Punta Subrido, con la costa de Soavela en el horizonte, y la pasión por el caballo que profesan. Ayer fueron cerca de medio millar, procedentes de distintos puntos de Galicia e incluso del norte de Portugal, que disfrutaron de una ruta que culmina meses de trabajo y que nunca defrauda.

No hay una cifra exacta porque muchos participantes van “por libre”, sin registro previo, pero bajo la carpa instalada en O Frendoal de Liméns se sirvieron ayer a mediodía platos para 380 comensales, lo que da muestras del éxito de la convocatoria.

La tropa había partido del mismo punto en distintas oleadas desde las 10 de la mañana rumbo a Punta Subrido para disfrutar de los impresionantes parajes naturales de la costa de O Hío (Temperáns, Nerga, Barra, Viñó...) a lomos de un caballo, esquivando en lo posible los viales asfaltados y sin dañar el entorno más de lo imprescindible al transitar por los senderos. Una jornada primaveral y un recorrido de gran atractivo natural y paisajístico que se ha convertido en referente y para el que la asociación Cabaleiros do Morrazo cuenta con la autorización y colaboración del Concello de Cangas.

Tras una parada a mitad de camino para refrescarse y tomar un tentempié, jinetes y caballos regresaron al punto de encuentro en O Frendoal para compartir comida y confraternizar bajo la carpa, que se quedó pequeña para atender a tantos comensales. Una afluencia que por momentos superó la capacidad del personal y que provocó quejas de algunos asistentes por la excesiva espera para degustar un menú de 35 euros los adultos y 17 los menores de 15 años que incluía langostinos, almejas, pescado, carne, bebida, postre, café y chupito. La tardanza alimentó el relato de la experiencia vivida y anécdotas del trayecto, que algunos aficionados acortaron para regresar con tiempo a sus lugares de origen.

La jornada transcurrió sin incidentes, más allá del malestar mostrado por algunos vecinos del entorno de Nerga y Viñó por las consecuencias del paso de los équidos y sus deposiciones. El colectivo organizador ya lo había previsto con los responsables del Concello, que se encargó de movilizar medios de la empresa Urbaser para recoger excrementos de los animales y baldear los lugares de paso. Los promotores también piden comprensión hacia la actividad equina, que un medio de ocio y de transporte natural y ecológico, que no contamina. “Es una lástima que a algunas personas les moleste más el paso de caballos una vez al año que la invasión de coches que sufren a diario”, comentaron varias aficionadas procedentes del interior de Galicia al tener conocimiento de esas quejas.

Cabaleiros do Morrazo recordó que cada jinete es responsable de los daños que pudo causar su caballo y que en el recorrido se respetaron áreas protegidas y valores naturales, aunque puede haber excepciones en tan multitudinaria cita anual.